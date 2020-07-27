ERMENİ’Yİ DOST GÖRENLER!

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Emir Şıktaş

Basında haber olarak yazılan, Azerbaycan Türklerini yaralayan cümle zaman zaman yer almakta.

“Hepimiz Ermeniyiz”



Kimsenin tasvip etmediği, ferdi bir saldırının sonucu ölen bir Ermeni için söylendi bu slogan malum ünlülerce!

Tarihin bir çok zaman diliminde Türklerle bir arada yaşamaya mecbur edilen Ermeniler birçok katliamlar yapmışlar.

Türk insanından yüzlercesini her fırsatta katletmişler.

Bu katliamlar İran’da, Azerbaycan’da, Türkiye’de sürekli kin kusan Ermenilerce yapılmış, savunmasız Türk halkı şehit edilmiştir .

Ne acıdır ki, Ermeni iftiraları kıymet görmüş, Boğazlıyan Kaymakamı rahmetli Kemal bey suçsuz yere idam edilmiştir.

İç Anadolu, Güney ve Doğu Anadolu’da bir çok şehirde kuyularda, camilerde, evlerde, tandırlarda insanları çeşitli şekillerde öldürerek soykırım yapmış Ermeni çeteler.

Van, Erzurum, Kars, Iğdır, İç Anadolu’da ve civarında Erzurum Üniversitesinden Tarih hocası Prof. Dr. Enver Konukçu ve ekibince yapılan kazılarla Ermeni soykırımları ispatlanmıştır.

Van’da Akdamar adasını, Türk kadınlarına, kızlarına tecavüz adası olarak isimlendirdiklerini öğrendikleri halde yine de Ermeni taraflılığı, dostluğu tavan yapmaya devam etmiştir.

“Gaçagaç” ile yüzlerce canımızı yitirdiğimiz İrevan, Nahçivan, Iğdır, Tebriz bölgelerinde Ermeniler’in katledemediği insanlarımızı bu kez göç yollarında hastalık öldürmüştür.

Silahlı çeteler yollarda soygun yapmış, (Hamidiye alaylarından silahlı gelenlerde olabilir mi?) Ermeniler kadar bu çetelerde savunmasız insanımıza zulüm etmişlerdir.

Bu çeteler Ermeni işbirliği ile Taşburun köyünde askeri birliğimizi muhasaraya almış, katliam yapacakları sırada aniden bastıran Karakoyunlu ve civar köylerin milis güçlerinin fırsat vermemesi üzerine birçok ölü vererek bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlar.

Rahmetli Atatürk bu olaya istinaden Karakoyunlu’ya 1927 de hizmete açılan bir ilkokul binası ve Türk Bayrağı hediye etmiştir.

Bu olayları canlı tarih olarak büyüklerimizin hepsi anlatmaktaydı.

Kayıtlarda da vardır mutlaka yaşanmış olaylar.

Geçmişten günümüze insanımızın yaşadığı olayları yazar Serdar Ünsal ve Anka Başkanı yazar Deya Akdemir kaleme almış, “Üreğim İrevan’da Galdı” ve Yazar Akdamar’ın “Gaçagaç” isimli kitapları kendi ninelerinin anlattıklarını, yaşayanların dilinden direk aktarmışlar.

Yakın dönemimizde Karabağ’da, Ermeniler maşa oldukları devletlerinde yardımıyla Türk topraklarını işkal ettikleri, bir buçuk milyon Türk insanının yurtlarını terk ettikleri bilinen bir yaşanmışlık.

Keza Hocalı’da, Han keni”nde yapılan soykırımın daha kanı kurumamış.

Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden katliam yaptı Ermeniler.

Türk çocuklarının derisini yüzdüler deney diye.

Neden bir Batılı, ya da Ermeni Türk’üm demedi?

Bazı devletlerin çıkarına etrafına saldıran Ermeniler, maşası olduğu devletler sayesinde toprak kazanmak, İsrail benzeri etrafı işgal etmek ve bu sayede devlet olmaya çalışmayı hedeflemektedir.

“Hepimiz Ermeniyiz” diyenler varsayalım Türk değilsiniz, ya insanlığınız da mı öldü?.

Katliam yapanları, insanları soyanları, tecavüz adası oluşturanları, yüz yılın katillerini, soykırımcılarını balık hafızalarla unutup, “hepimiz Ermeniyiz” diyebildiniz.

Sizlerin tarafsızlığı, hakça ve özgürce bakış açısı bu mu?

Yoksa, körle yatanlar, şaşı mı kalktı?

Ermeni kökleriniz vardı da ilk fırsatta depreştiler mi?

Ermeni sevgilileriniz, dostlarınız halkınıza ihanet edin mi dediler?

Hocalı katliamını yaşamış bir Hocalı’nın anlattıkları ne vahim, Nazilerin ruhunu bile inciten bir anı.

Naziler’in katletmediği askerin acı sonu Hocalı’da, vahşi Ermeniler’ce yazılmış.

Şöyle nakletmiş gördüğünü Sabiroğlu;

“Ermenilerin çocuk, kadın ve yaşlı dahil kimseye acımadığını söyleyen Sabiroğlu, “Savalan Allahverdiyev isimli bir ihtiyar Hocalı’lı vardı. 2. Dünya Savaşı’nda uzun müddet Nazilerin elinde esir bulunmuş fakat sağ salim geri dönmüştü. Burada Ermeniler tarafından katledildi.” dedi.”

Türklüğünden utananları, halkını küçük düşürenleri, ekmeğini yediği, hayatını kazandığı, boğazda yalılarında gününü gün edip, Anadolu insanını küçümseyenleri, batılılardan aferin alsın diye Ermeni olmak isteyenleri beğendikleri yerde görmek istiyorum.

Azerbaycan Türkü olarak medette ummuyorum.

Gölge etmesinler yeter.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26866