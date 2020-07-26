Lübnan Maruni Patriği’nin tarafsızlık çağrısı Hizbullah’la arasını bozdu

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Maruni Patrikliği ve Hizbullah temsilcilerinden oluşan ortak bir komisyon, 1990’lardan bu yana iki tarafın görüşlerini bir araya getirmek için çeşitli görüşmeler yapmakla sorumlu…

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Lübnan’ın tarafsız olmasına yönelik çağrısıyla ilgili yorum yapmaktan ısrarla kaçınmasına rağmen, başta Cumhurbaşkanı General Mişel Avn ve Güçlü Lübnan Bloku lideri Cibran Basil olmak üzere önce gelen Hıristiyan müttefiklerinin ve Hizbullah’ın bu çağrıya yanıt vermediği anlaşıldı.



Maruni Patrikliği ve Hizbullah temsilcilerinden oluşan ortak bir komisyon, 1990’lardan bu yana iki tarafın görüşlerini bir araya getirmek için çeşitli görüşmeler yapmakla sorumlu.

Eski Maruni Patriği Nasrallah Butrus Sfeir’in Hizbullah’a, silahlarına ve Suriye rejimine yönelik açık tutumları göz önüne alındığında onun döneminde Patriklik ile Hizbullah arasındaki ilişkiler önemli ölçüde kötüleşmişti. Ancak Rai’nin göreve gelmesinin ardından Patriklik ile Hizbullah arasındaki ilişkiler yeniden canlandı.



Hizbullah taraftarları tarafından sosyal medyada açıkça ifade edilen öfke göz önüne alındığında tablo netleşinceye kadar iki taraf arasındaki komisyon toplantısının en az azından kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor.



Patrik Yardımcısı Piskopos Semir Mazlum, Hizbullah ile ortak komisyonun her an toplanabileceğini söyledi. Şarku’l Avsat’a konuşan Piskopos Mazlum, toplantıları veya diyalogu durdurmak için hiçbir neden olmadığını vurguladı. Bkerke’nin Hizbullah veya diğerleriyle diyaloga (Maruni Patrikliği merkezi) açık olduğunu belirten Piskopos Mazlum, Patrik Rai’nin tarafsızlık çağrısının yalnızca Hizbullah’a yönelik olduğu iddialarını ise reddetti.

Bunun, istisnasız tüm Lübnanlıların yararlanabileceği bir çağrı olduğunu söyleyen Mazlum, Patrik Rai’nin bu çağrıyla taraflar arasında fikir birliği oluşturmayı ve en önemlisi ülkenin içinde bulunduğu krizden bir çıkış yolu bulmayı amaçladığını kaydetti. Kendisine yöneltilen bir soruya cevaben Mazlum, henüz çağrıyı Hizbullah’la görüşecek bir ortamın mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.

Hizbullah ve Bkerke ortak komisyonu, yaklaşık 4 ay önce son toplantısını yaparken bir sonraki toplantı için herhangi bir tarih belirlenmedi. Hizbullah’a yakın kaynaklar, komisyonun 15 günde, ayda veya 3 ayda bir toplandığını açıkça belirttiler.



Hizbullah konusunda uzman olan yazar ve siyasi analist Kasım Kassir, Hizbullah’ın Patrik Rai’nin çağrısı üzerine resmi olarak yorum yapmama kararı aldığını belirterek, “Konunun kamuoyuna sirayet etmesinden dolayı çağrı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için çağrıya ilişkin yorum yapılması ve Bkerke ile diyalogun sürdürülmesi Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve eski bakan Cibran Basil, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Franjiye gibi eski müttefiklerine ve diğer siyasi ve parti güçlerine bıraktı” ifadelerini kullandı.

https://www.kibrispostasi.com/c37-DUNYA/n339604-lubnan-maruni-patriginin-tarafsizlik-cagrisi-hizbullahla-arasini-bozdu