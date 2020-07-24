Lavrov Ermeni ve Azerbaycanlı cemiyetlerinin temsilcileri ile görüştü

23 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya’daki Ermeni ve Azerbaycanlı cemiyetlerinin temsilcileri ‘Rusya Ermeniler Birliği’ Başkanı Ara Abrahamyan ve Kievskaya Ploschad adlı şirketi başkanı God Nisanov ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre görüşmelerde Rusya genelinde etnik gruplar arasında barışın ve uyumun yürülükteki mevzuat çerçevesinde sağlanması için Ermeni ve Azerbaycanlı cemiyetlerinin rolü ele alındı.

Bakü ve Yerevan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde Azerbaycan ve Ermenistan topluluklarının yapıcı çalışmalarının gerekliliği de vurgulandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/24/Lavrov-Ermeni-Azerbaycan-Rusya/188921