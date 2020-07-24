#Ayasofya Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

86 yıl sonra camiye çevrilen Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılındı. Ayasofya ile ilgili Twitter’da paylaşılanlar arasında antisemit içerikli mesajlar da vardı.

Müze statüsü iptal edilen ve camiye dönüştürülen Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

Namaz öncesinde ezan dört minareden dört müezzin tarafından okundu. İlk hutbe Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verildi. Hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkan Erbaş “Ayasofya’nın ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verilen selanın ardından Kur’an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, namaz sonrasında yaptığı açıklamasında, “Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder” dedi. Cumhurbaşkanı, Ayasofya ve etrafında kılınan cuma namazına 350 bin kişinin iştirak ettiğini söyledi.

Ayasofya sosyal paylaşım platformu Twitter’da farklı etiketlerle gün boyu gündem oldu. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2020/07/24/ayasofya-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/