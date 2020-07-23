ULAŞIM SORUNUMUZ SONA ERİYOR

Ulaşımla ilgili yaşadığımız sıkıntılar sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından İlçemize geçici olarak getirilen elektrikli araçlar önümüzdeki hafta hizmete başlayacak. Adalılar için 3,5 lira olan ulaşım, ziyaretçilerimiz için 12 lira olarak belirlendi.

Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında, “Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi” teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar’da geçici olarak kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

Toplantıda ayrıca 4 kişilik olan Adataksi’nin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.

Yeni Ulaşım Sistemin başlayabilmesi için zorunlu olarak yollara döşenen bariyerlerin adaların doğal yapısına uygun bir sisteme dönüşmesi için çalışmalar devam ediyor.

http://www.adalar.bel.tr/haberler-sayfasi/bizden-haberler/414/ulasim-sorunumuz-sona-eriyor.html