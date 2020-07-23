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Ermenistan’ın Almanya Büyükelçiliği’ne ait araç kundaklandı

2020-07-23

23 Temmuz gecesi saat 00:12’de Ermenistan’ın Almanya Büyükelçiliği’ne ait araç kundaklandı.

Ermenistan’ın Almanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı ile diğer sorumlu makamlar olay hakkında ihbar edildi.

Açıklamada, “Şuanda Alman polis ve uzmanlar, olayı araştırıyor. Kasten ateşe verme ihtimali dikkate alınıyor” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/23/Ermenistan-Almanya-araç-yangın/188848

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