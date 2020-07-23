Azerbaycan ordusu bu gece Ermenistan mevzilerine 43 kez ateş açtı

22 Temmuz’u 23 Temmuz’a bağlayan gece Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında nispeten sakin geçti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun, Ermenistan-Azerbaycan sınırının ayrı noktalarına ateşli silahlardan ateş açarak ateşkesi 6 kez ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hasım Ermeni mevzilerine yönelik yaklaşık 43 kez ateş açtı.”

Hasım tarafından Ermenistan’ın Tavuş İdare bölgesinin Çinari, Movses, Nerkin Karmirağbyur köyleri yakınlarında konuşlandırlan askeri mevzilerine 5, Ararat İdari Bölgesinin Zangakatun köye bitişik mevzilerine ise 5 kez ateş açıldığı açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/23/Azerbaycan-Ermenistan-Tavuş-Karabağ/188800