Üç Ermeni aday, Suriye Parlamentosu’nda milletvekili olarak seçildi

Suriye’de yaşayıp faaliyet gösteren 3 Ermeni siyasetçi, 19 Temmuz 2020 tarihinde bu ülkede yapılan genel seçimlerde zafer kutladı.

Halep merkezli Ermeni “Gandzasar” gazetesinin haberine göre, Şam’dan aday gösterilen Nora Arisian, Halep’ten aday olan Lusi İskanian ve Jirayr Reisİan, milletvekili olarak seçildi.

Hatırlanacağı üzere, Nora Arisian ile Jirayr Reisian, bir önceki dönemde de Suriye Parlementosu’nda milletvekili olarka görev yaptı. Onların çaba ve desteğiyle Suriye Parlamentosu, 13 Şubat 2020 tarihinde Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/22/Suriye-Ermeni-milletvekili/188740