Ermeni mevisine saldıran Azerbaycan askerleri kayıplar verip geri püskürtüldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan, 21 Temmuz günü saat 22: 30’da hasmın özel kuvvetleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tavuş bölgesindeki “Korkusuz” adlı Ermeni mevzisine yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan tarafına ağır kayıplar verdirerek saldırıyı püskürttü.
Ön verilere göre, kayıplardan ziyade düşmanın özel kuvvetlerinin askerlerinin bir kısmnın çembere alınmış durumda.
Ermeni tarafının hiçbir zararı yok.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/22/Ermeni-Azerbaycan/188721
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