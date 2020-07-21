Kazılarda biz de varız

Yozgat Bozok Üniversitesi, Kars Ani Ören yeri kazılarına destek verdi.

KARS ilinde Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, ‘Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir’ olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri’nde başlatılan kazı, çevre düzenlemesi, temizlik çalışmalarına Yozgat Bozok Üniversitesi de destek veriyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Kars Müze Müdürlüğü’nün Başkanlığında başlanan kazı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Araştırma Görevlisi Adem Sevim ve 6 öğrenci de katılarak destek verdi. Kazı ekibinde Kafkas Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden 9 bilim adamı, 22 sanat tarihi ve arkeoloji öğrencilerinin katkıları ile 6 Temmuz 2020 tarihinde başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

http://www.ilerigazetesi.com.tr/guncel/kazilarda-biz-de-variz-h61087.html