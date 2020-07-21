Azerbaycan Ermenistan’a ait 2 İHA düşürdü

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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait İHA’nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA’nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
https://www.ntv.com.tr/dunya/azerbaycan-ermenistana-ait-2-iha-dusurdu,m5oxqHtNrEmLe1CK3iZJgA
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