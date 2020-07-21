4. Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Özgürlük konu anlatımı

Dünyada yaşayan her insanın bireysel özgürlükleri vardır. Bunlara kişisel haklar da denir. Kişiler birbirlerinin özgürlüklerine saygılı ve hoş görülü olmalıdır. Yaşama hakkı en temel özgürlüklerin başında gelir. 4. sınıflar için bireysel özgürlük konusu örneklerle aktardık.

Kişilerin özgürlükleri ve temel hakları anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanların özgürlükleri eşittir.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Özgürlük – Konu Anlatımı

1- Kişi dokunulmazlığı ve Özgürlüğü:

1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından koruma altına alınmış haktır. Sadece bir ülkedeki insanları değil dünyadaki tüm insanları kapsar. Birisine fiziksel olarak saldırmak kişi dokunulmazlığını tehdit eder. Bu nedenle şiddet içeren tüm eylemler hukuken yasaktır ve suçtur. 18 yaşını doldurmuş herkes reşit sayılır. Reşit olan kişiler, kişi özgürlüklerinin tamamından faydalanabilir.

2- Özel Hayatın Gizliliği:

Bir kişinin izni ya da haberi olmadan onunla ilgili bir bilgiyi kamuyla paylaşmak, özel hayatın gizliliğini ihlal eder. Kişilere dair gazete, dergi ve diğer yayın kuruluşlarında yalan haber yapmak da suç sayılır.

Örnek – Kişi, fotoğrafını kendisinden habersiz yayımlamış bir gazeteye dava açabilir.

3- Mülkiyet Özgürlüğü:

Her birey kendisine ait para ile istediği kadar mülk edinebilir. Miras hakkı da mülkiyet özgürlüklerinden biridir. Hırsızlık, gasp ve yağma gibi suçlar bu özgürlüğü ihlal ettiği için yasak ve suçtur.

Örnek -1- Birinin parasını ödeyerek marketten istediği ürünleri alması.

Örnek -2- İnsanın birden fazla eve ya da arabaya sahip olması.

4- Haberleşme Özgürlüğü:

Elektronik posta, telefon, internet, mektup gibi haberleşme araçları herkes tarafından özgür bir şekilde kullanılabilir.

5- Haber Alma Özgürlüğü:

İnsanlar istedikleri kanaldan haberleri takip edebilir, istedikleri gazeteleri ve dergileri satın alabilir. Basın özgürlüğü toplumsal – kurumsal bir özgürlüktür. Haber alma özgürlüğü ise bireysel özgürlükler içerisinde yer alır. Yayın hakları ise kendi içerisinde süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Örnek -1- Aylık dergi çıkarmak – Süreli Yayın

Örnek -2- Bir şiir kitabı ya da roman çıkarmak – Süresiz Yayın

6- Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü:

18 yaşını doldurmuş olan herkes ailesinden ve diğer herkesten bağımsız olarak seyahat edebilir. Yurt dışına yolculuk yapmak için vize ve pasaport gibi resmi evraklar gereklidir. Kişiler aynı zamanda istedikleri yerlerden konut ve daire satın alarak oraya yerleşmekte özgürdür.

Örnek 1- İstanbul’dan Ankara’ya otobüsle gitmek. – Seyahat Özgürlüğü

Örnek 2- Bursa’dan Mersin’e taşınmak. – Yerleşme Özgürlüğü

7- Bilim ve Sanat Özgürlüğü:

Her birey yasalara uyduğu takdirde bilim ve sanat özgürlüğüne sahiptir. Aylık dergi yayımlamak, kitap çıkarmak ve konser vermek sanat özgürlüğüne örnek olarak gösterilebilir. Bilim özgürlüğü içerisinde aşı ve ilaç çalışmaları yapmak yer alır.

8- Konut Dokunulmazlığı:

Yasalar gereği kişilerin oturduğu evlere izinsiz giriş yapılamaz. Konuttaki kişilerin izni ya da haberi olmadan arama yapmak yasaktır. Daire içindeki eşyalar da yasalarca güvence altına alınmıştır. Resmi görevliler belli başlı durumlarda konutlara giriş yapabilir, arama yapabilir ve eşyalara el koyabilir.

Örnek: Bir şüphelinin evine baskın yapılması.

9- Din ve Vicdan Özgürlüğü:

Reşit kişiler istedikleri dini seçebilir ve istedikleri ibadethanelerde ibadet edebilir. Bu konuda birine baskı yapmak din ve vicdan özgürlüğünün ihlali demektir.

Örnek: Hristiyan birinin kendi kararları doğrultusunda İslam’ı seçmesi.

10- Düşünce Özgürlüğü:

En temel bireysel özgürlüklerden bir diğeri, düşünce özgürlüğüdür. Kişiler kimseye hakaret etmediği sürece düşüncelerini diğer insanlarla paylaşabilir. Düşünce özgürlüğü demokratik ülkelerde önemli bir yere sahiptir.

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/ilkokul/4-sinif/4-sinif-sosyal-bilgiler-bireysel-ozgurluk-konu-anlatimi-41568961