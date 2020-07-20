Rus savaş muhabiri: “Azerbaycan, kendi sivil halkının arkasında saklanıyor”

Rus savaş muhabiri Semyon Pegov, hiçbir gazetecinin bu günlerde ulaşamadığı Ermenistan –Azerbaycan sınır hattına mümkün olduğu kadar yaklaştı.

Ağdam köyü yakınlarında Azerbaycan’a ait mevzi ve hendekleri bir kilometreye yakın uzaklıktan gösteren Pegov, Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından karşılık almamak hedefiyle kendi sivil yerleşim yerlerinin hemen yanında top ve bombaatarlar yerleştirdiğini bildirdi.



Böylece Azerbaycan, Ermeni mevzilerini ve yerleşim yerlerini bombalayabilir, ancak eğer Ermenistan cevap ateş açarsa, sivil halkı hedef almış olur. Başka bir deyişle Azerbaycan, kendi sivil halkını canlı kalkan olarak kullanıyor.



Rus muhabir, Ermenistan ile Azerbaycan arasında son günlerde gerginlik sebebi olan ve Ermeniler tarafından “Korkmaz” olarak adlandırılan mevzinin bulunduğu tepeyi de uzaktan gösterdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/20/Semyon-Pegov-Azerbaycan-Ermenistan/188616