Azerbaycan ateş açıyor, Ermeniler de evleniyor!

19 Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tavuş İdare bölgesinin Movses köyündeki kilisede Azerbaycan’ın saldırılarına rağmen Ermeni bir çiftin düğün töreni yapıldı.

Ermeni ressam Davit Danielyan’ın nikahını Ter (Der) Abel papaz Kartaşyan kıydı.

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden düğün fotoğrafları paylaşan Danielyan şu ifadelerini kullandı:

“Hayatımın en önemli başarısı…

Sınır hattında bulunan köy sakinlerini desteklemek için düğün törenimizi Movses köyünde yaptık. Son gelişmelerden sonra düğün törenimiz Movses’te ilkti. Mutluluk her zaman halkımıza eşlik etsin.”

Bu çiftin sağdıcı (Khaçyeğpayr) Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan oldu.

Bakan kendi facebook sayfası üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına şunu yazdı:

”Movses’te bir düğün:

Onlar (Azerbaycan) ateş açıyor, bizimkiler de evleniyor”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/20/Azerbaycan-Ermenistan-Tavuş-Movses/188580