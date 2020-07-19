Tarih profesörü imparatoriçeye fahişe dedi ve Ayasofya’daki mozaiklerin sökülmesini savundu

Sakarya Üniversitesi’nde Tarih Profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, 1042 tarihinde Bizans İmparatorluğu’nu yöneten İmparatoriçe Zoe’ye ‘fahişe’ dedi ve Ayasofya’daki mozaiğin sökülmesini savundu.

Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya’da bulunan İmparatoriçe Zoe mozaiğinin sökülmesini savundu.

“FAHİŞE RESMİ OLAN CAMİ Mİ OLUR?”

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından içinde yer alan Hristiyanlığa ait mozaik ve fresklerin akıbeti tartışılıyor. Sakarya Üniversitesi’nde Tarih Profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu ise konuya dair ilginç bir çıkış yaptı. Sofuoğlu sosyal medya hesabından, “Camide Fahişe olur mu? Fakat, İKONLAR ortadan kaldırılmazsa Fatihin Emaneti Ayasofya, Fahişe ZOE ile Fahişenin sergilendiği Dünyadaki ilk cami olacak Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatihin, ortadan kaldırdığı İKON yani PUTLARI koruma saçmalığına bir son verin artık” paylaşımını yaptı.

GOOGLE’I ABDÜLHAMİD BULDU DEMİŞTİ

Ayasofya çıkışı Sofuoğlu’nun ilk ilginç çıkışı değil. Sofuoğlu, daha önce de Sultan 2. Abdülhamid’in Google’ı bulduğunu iddia etmişti. Sofuoğlu, “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır” demişti.

ZOE MOZAİĞİ NEDİR?

Zoe Mozaiği, Hristiyanlık dünyası için oldukça önem arzediyor. Ayasofya’da bulunan mozaikte, İmparator IX. Konstantinos Monomakhos (1042- 1055) ve İmparatoriçe Zoe betimi yer alıyor. İmparatorun başının üzerinde, “Romalıların İnançlı Hükümdarı, Tanrının İsa’sının Kulu Konstantinos Monomakhos” yazıyor. İmparatoriçe’nin başının üzerinde ise “Çok Dindar Agusta Zoe” yazıyor. Ortada bulunan ‘kainatın hâkimi (Pantokrator)’ Hz. İsa’nın başının iki tarafında ise Jesus Khristos adının kısaltılmış harflerini içeren IC ve XC monogramları bulunuyor. Mozaik 11. yüzyılda yapılmıştı.

https://dokuz8haber.net/gundem/tarih-profesoru-imparatoriceye-fahise-dedi-ve-ayasofyadaki-mozaiklerin-sokulmesini-savundu/?fbclid=IwAR1jGBEwIghZLJ3lOf1-R9Pt85dMkEr0c0d5yGpgBKqFBQS2pcQYudknbkY