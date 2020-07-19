İlk namazda Yunanistan yas tutacak

FURKAN HAYKIR

Yunanistan’ın Dimetoka, Orestiada ve Sofulu bölgelerinin en yetkili din adamı Metropoliti Damaskinos, Ayasofya’nın tekrar camiye dönüşmesinin Yunanlara tarif edilmez bir acı yaşattığını ifade etti. Gelişmenin kendilerine dost ve düşmanlarını yeniden gözden geçirme fırsatı sunduğunu söyleyen Damaskinos, “Doğu ve Batı çıkarları olduğu için susuyorlar. Bir kez daha bizi sattılar” ifadelerini kullandı. Damaskinos ayrıca ülkede yaşayan tüm Hristiyanları tepkilerini dile getirmek amacıyla Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi sonrası ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’daki ayine katılmaya davet etti. Damaskinos aynı gün kilise çanlarının sabah ve akşam belirli saatlerde matem tonunda çalacağını söylerken, bayrakların da yarıya ineceğini söyledi.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/07/19/ilk-namazda-yunanistan-yas-tutacak