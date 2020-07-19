Bizans’ın ikinci çöküşü! ‘Ayasofya kararı Yunanlıları çıldırttı’

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Türkiye‘nin tarihi bir kararla Ayasofya‘yı camiye çevirmesinin Yunanistan‘da yarattığı deprem sürüyor. Atina yönetimi Ankara’ya karşı yaptırım ararken, tarihçi Ahrweiler kararı Bizansİmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteliyor.

Türkiye‘nin Ayasofya‘nın statüsünü değiştirme kararının yol açtığı yankılar, en çok Yunanistan‘da ses getirdi. Yunan hükümeti, bu kararın ardından Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için uluslararası alanda destek toplamaya çalışıyor.

DENDIAS: KARARINI ENGELLEMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre Yunan hükümeti Ayasofya‘nın camiye dönüştürülmesi kararını tarihi bir hata ve provokasyon olarak nitelendiriyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önde gelen diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararını engellemek için mücadele ettiklerini bu yöndeki çabaların önümüzdeki hafta da daha da hız kazanacağını söyledi.

Dendias, Erdoğan’ın Osmanlı dönemini yeniden canlandırmaya ve kendisini Türkiye‘yi bölgenin karar vericisi haline getirmeye çalıştığının artık net olarak belli olduğunu ve bu yönde Erdoğan’ın hem uluslararası kurallar ve teamüllere karşı geldiğini savundu. Yunan Dışişleri Bakanı Dandias, Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde Ayasofya‘nın statü değişikliğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

BİZANS TARİHÇİSİ AHRWEILER: TARİH TEKERRÜR ETTİ

Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya‘nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söylüyor.

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteliyor. Ahrweiler, statü değiştirme kararının Hristiyanlığa karşı bir hakaret olduğunu, Ayasofya’nın içerisindeki müthiş güzellikteki mozaiklerin gözyaşı döktüğünü duysa buna bile şaşırmayacağını söylüyor.

FILIS: YUNANİSTAN DESTEK BULAMAZ

Statü değişikliğine yönelik Vatikan’dan Rusya’daki Patrik’e Beyaz Saray’dan Kremlin’e kadar birçok noktadan sesler yükseldi. Yunanistan ise tepkileri bir adım ileriye taşıyarak bunu Erdoğan’a ve hükümetine karşı yaptırıma dönüştürmek için destek toplamaya çalışıyor. Ancak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Constantinos Filis, Atina’nın bu konuda Amerika ve AB’den destek bulabilecek durumda görünmediğini söylüyor.

“TÜRKİYE’NİN İÇ MESELESİ”

Filis, bunun Türkiye‘nin iç meselesi olduğunu söylüyor. Yunan halkının karardan rahatsız olmasına karşın Yunanistan‘ın tek taraflı olarak bir eylemde bulunamayacağına bu noktada uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Filis, Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye‘yle ilişkileri riske edecek bir adım atıp atmayacağının bir soru işareti olduğunu söylüyor.

Son günlerde Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerini ilerletme planlarından bahsetmesi üzerine Avrupalı liderler Yunanistan‘ın yaptırım çağrısını değerlendirmeye başladılar.

TÜRKİYE AKDENİZ’DE YENİ ARAMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞINI İLAN ETMİŞTİ

Türkiye, Ayasofya kararından günler önce Akdeniz’de yeni arama faaliyetlerine başlayacağını ilan etmişti. Yunan hükümetinden kaynaklar Amerika’nın Sesi’ne Almanya’nın Türkiye ve Yunanistan‘ı masaya oturtmak ve tansiyonu düşürmek konusunda çaba sarf ettiklerini söylediler.

Ancak tansiyon halen yüksek. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunan ordusunun da teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Yunan Bakan, ülkesinin egemenlik haklarını sonuna kadar savunmaya hazır olduğunu ve bunun müzakere edilemez bir durum olduğunu belirtti.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/07/19/bizansin-ikinci-cokusu-ayasofya-karari-yunanlilari-cildirtti?paging=11