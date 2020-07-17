Şevki Yılmaz’dan Ayasofya Camii’nde bulunan fresklerle ilgili dikkat çeken açıklama

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İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, ”Din İşleri Yüksek Kurulunun bu hafta verdiği “Namaz Vakitlerinde Hristiyanları şirke düşüren resimlerin kapatılıp, namaz sonrası açılmasına” caiz diyen talihsiz kararına Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İktidarımız asla uymamalıdır!” çağrısında bulundu.

86 yıllık zincilerinden kurtulan Ayasofya Camii‘nde bulunan Hristiyanlığa ait fresklerin nasıl kapatılacağı tartışma konusuyken, son yazısında ilahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, ”Din İşleri Yüksek Kurulunun bu hafta verdiği “Namaz Vakitlerinde Hristiyanları şirke düşüren resimlerin kapatılıp, namaz sonrası açılmasına” caiz diyen talihsiz kararına Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İktidarımız asla uymamalıdır!” çağrısında bulundu.

İşte Yılmaz’ın söz konusu yazısı:

Allahu Ekber! “Mabedimizin göğsüne değen nâmahrem eli kırdık!” Elhamdülillah!

Eşsiz Liderimiz ve her şeyde Önderimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin teşvikiyle fethedilen İstanbulumuzun sembolü Fetih Camisi Ayasofya’mızın ibadete açılmasını ihsan eden ve dualarımızı kabul eden Allahımıza hamd olsun.

Bizans rejimini yıkarak İstanbul’u Fetheden Fatih Mehmed (r.a) Sultanımızın Fetih hediyesi Ayasofya’yı Camiye yeniden açtırtan Allahımıza hamd olsun!

TebriklerTürkiyem! Tebrikler Milletimiz!

Tebrikler Başkanımız Receb Tayyib Erdoğan kardeşim!

Bizans’ın karanlık ruhlarının 86 yıl evvel kapattığı Fatih’in emaneti Ayasofya Camii Kebir Osmanlı ruhuyla açmaya ittifakla karar veren Danıştay 10. Daire Başkan ve Üyelerini de tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz.

86 yıl sonra tekrar Ayasofya Camii Kebir’in açılma kararının verildiği 19 Zilkade 1441 Cuma (10 Temmuz 2020) Sultan Fatih’in bedduasının kalktığı tarihi bir gün!

Ancak;

Din İşleri Yüksek Kurulunun bu hafta verdiği “Namaz Vakitlerinde Hristiyanları şirke düşüren resimlerin kapatılıp, namaz sonrası açılmasına” caiz diyen talihsiz kararına Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İktidarımız asla uymamalıdır!

Ayasofya’mız Camiidir. Sahnesi açılıp kapanan Tiyatro salonu değil!

https://www.habervakti.com/dosya/sevki-yilmaz-dan-ayasofya-camii-nde-bulunan-fresklerle-ilgili-h117274.html