Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Toganyan: Bakü, kamuoyunu savaşa hazırladı

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Bakü’nün çatışmalar öncesi açıklamalarının Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladığını söyledi.

RBK’ya konuşan Toganyan’a göre, Bakü’nün açıklamaları Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladı.

Toganyan, “Özellikle de Azerbaycan Devlet Başkanı’nın (İlham Aliyev) 6 Haziran’da yaptığı son açıklama, aslında Karabağ konusunda müzakere sürecinden çekildikleri anlamına geliyordu” ifadesini kullandı.

Aliyev geçen hafta pazartesi günü, Karabağ sorununa yönelik müzakere sürecinin yürütülmediğini, dışişleri bakanlarının video konferansla yaptıkları görüşmelerin bir önemi olmadığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202007171042473595-ermenistanin-moskova-buyukelcisi-baku-kamuoyunu-savasa-hazirladi/