Kremlin yalanlıyor!

Zeki Ceyhan

Ayasofya’nın yeniden “cami olması” kararı alınınca tüm medya “Ayasofya haberleri” ile

dolup taşmaya başladı!

Yandaşlar Rusya’nın Ayasofya’nın yeniden “cami olması” kararına “Türkiye’nin içişlerine

karışamayız” diyerek karşı çıkmadığını sevinerek ilan ettiler. ABD ve AB ülkeleri kararı

büyük tepki ile karşılarken hatta Papa kararla ilgili olarak “Canım çok yandı” derken

Rusya’nın böyle bir tavır takınması elbette sevinilmeyecek gibi değil!

Ama bir de Kremlin kaynaklı bir yalanlama olmasa!

Rusya’nın böyle bir desteği durduk yerde vermediği bir takım garantiler aldıktan sonra bu

tavrı ortaya koyduğu yolundaki haberler medyada yer almakta gecikmedi!

Kremlin kaynaklı haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e

Ayasofya konusunda garanti verdiğini ilan ediyor.

Kremlin kaynaklı haberlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı

Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağı

garantisini verdiğini iddia ediyor.

Bu haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Putin alınan kararın ülkesinde büyük tepki

oluşturduğuna dikkat çekmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da isteyen herkesin

Ayasofya’ya girebileceklerini belirterek Hristiyanlara ait kutsal yerlerin korunacağı

garantisini vermiş.

Söz konusu telefon görüşmesinin Türk tarafının isteği üzerine gerçekleştirildiği de

Kremlin’den gelen haberler arasında.

Bu haberleri okuyunca yandaşlar tarafından “Rusya Türkiye’nin içişlerine karışmayız dedi”

şeklinde verilen haberin gerçek nedenini de bir ölçüde öğrenmiş olduk.

Bir telefon görüşmesi ile Rusya böyle ikna edilebildiğine göre “öteki ülkelerin liderleriyle de

telefon görüşmeleri yapılamaz mıydı” diye düşünmekten kendimizi alamadık.

Sahi benzer garantiler onlara da verilen ortaya çıkan tepki bir ölçüde önlenemez miydi?

ABD Başkanı’na da, AB ülkelerinin liderlerine de hatta Papa’ya durum münasip bir dille

aktarılamaz mıydı?

Kim bilir belki zaman içinde bunlar da yapılır.

Ama önce yandaşlar arasındaki “sivri dilliler” bir hizaya sokulmalı diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda “ilk namazı da siz kıldırın” diyenlere “hak ettikleri”

cevabı vermiş.

Ve “O kadar da değil” diyerek meseleyi özetlemiş.

Evet, hem yerli medya hem de dünya medyası Ayasofya haberleri ile dolup taşıyor. Sanırız bu

durum bir süre daha böyle devam edecek.

https://www.milligazete.com.tr/makale/5006414/zeki-ceyhan/kremlin-yalanliyor