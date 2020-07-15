KKTC Ülkü Ocakları, Ermenistan saldırısını kınadı

KKTC Ülkü Ocakları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı.

KKTC Ülkü Ocakları, Ermenistan’ın Azerbeycan’ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

KKTC Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, “Ermenistan’ın saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yalnız olmadığının farkına varmasını, haddini aşan akla sığmayan hareketlerden uzak durması gerektiğini en yüksek sesle haykırıyoruz! Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde soydaşları olarak bizlerin her zaman yanlarında olduğunu ve acılarını paylaştığımızı bir kez daha belirtiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n337480-kktc-ulku-ocaklari-ermenistan-saldirisini-kinadi