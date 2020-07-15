Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan Ermenistan’a destek mesajı: “Yanınızdayız”

Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, “Twitter”de yaptığı bir paylaşımda Ermenistan’ın yanında olduklarını ifade etti.

Syllouris, “Ermenistan–Azerbaycan sınırındaki gelişmelerden ve yeni çatışmalardan dolayı endişeliyiz. Ermeni halkının yanındayız ve ihtilafın barış yoluyla, müzakereler yardımıyla çözüleceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan–Azerbaycan sınırında gerginliğin tırmanmasına, KGAÖ, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı, BM ve NATO da tepki vererek barış çağrısında bulundu.

Ανησυχούμε για τις εξελίξεις και τις νέες συγκρούσεις στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν.Συμπαραστεκόμαστε στον αρμενικό λαό και ελπίζουμε ότι οι όποιες διαφορές θα αντιμετωπιστούν ειρηνικά μέσω της διαπραγμάτευσης.

— Δημήτρης Συλλούρης (@Syllouris) July 14, 2020

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin birlikleri, 12 Temmuz’da Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırdı. Ermenistan tarafından gerekli cevabı alan hasım geri çekilse de, bazı aralıklarla Ermeni sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Ermenistan silahlı kuvetlerinin 4 askeri yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Azerbaycan, şimdilik 11 askerini kaybettiğini resmen kabul etse de, sosyal ağlara göre ölüm sayısı çok daha büyük.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/15/Kıbrıs-Ermenistan-Azerbaycan/188149