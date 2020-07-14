Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın mevzilerini böyle imha etti! (video)

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 14 Haziran’da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri tarafından Azerbaycan mevzilerinin imha edilme anının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, görüntülerini kendi Facebook sayfası üzerinden paylaşıp şu ifadelere de yer verdi:

”Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri Tavuş sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini bombalayan Azerbaycan’ın mevzilerini imha ediyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/14/Ermenistan-Azerbaycan-Tavuş/187986