Eliaçık’tan Ayasofya önerisi: Cuma günü Müslümanlar, pazar günü Hristiyanlar kullansın

Ayasofya’nın Danıştay kararı ile cami olarak ibadete açılmasını değerlendiren ilahiyatçı İhsan Eliaçık ‘Cuma günü Müslümanlar, pazar günü Hristiyanlar kullansın’ önerisinde bulundu.

ARTI GERÇEK – Artı TV’de yayınlanan Haber Aktüel programına bağlanan televizyonun programcısı ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Danıştay’ın Ayasofya kararını değerlendirdi. İslamiyet’te fetih adı altında işgalin olmadığına dikkat çeken Eliaçık, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek parti açıklamalarına da değindi.

‘BUGÜN DE TEK ADAM YÖNETİMİ VAR’

Türkiye’de mevcut durumda tek parti ve tek adam yönetiminin olduğunu söyleyen Eliaçık, “Ayasofya’nın cami yapılması cumhurbaşkanı tarafından ‘tarihe ihanetin giderilmesi ve bir hakkın yerine getirilmesi’ olarak ifade edildi. Tek parti döneminde alınan kararın müze yapıldığı söylendi, ancak aynısı yine yapılıyor. Bugün de tek parti yönetimi ve tek adam yönetimi var” ifadelerini kullandı.

‘İSLAMİYET’TE İŞGAL YOKTUR’

Farklı inançların mabetlerinin cami olarak kullanılmasının inançlara saygısızlık olduğunu dile getiren Eliaçık, İslam tarihine dair şu eleştirilerde bulundu:

“Tarihi geriye doğru saramayız, ancak yönünü değiştirebiliriz. İslam tarihinden günümüze doğru yanlış akıp gelen bir tarih var. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar Müslümanlık adına ortaya çıkmış imparatorluklardır. Bunlar bölgelerinde yaşayan diğer dinlerin, halkların ve mezheplerin ülkelerini ele geçirip, mabetlerini onlara sormaksızın camiye çevirmişlerdir. Bu tarih yanlıştır, çünkü İslamiyet’te fetih adı altında işgal etmek diye bir şey yoktur. İnsanların mabetlerini camiye çevirmek onlara bir saygısızlıktır.”

‘ŞU ANDA FATİH’İN DÖNEMİNDE DEĞİLİZ’

Dinler ve mezhepler arası savaşların sona erdirilmesi ve barış mesajı verilmesi için Müslüman ve Hristiyanların Ayasofya’yı birlikte kullanabileceğini söyleyen Eliaçık, “Şu anda Fatih’in döneminde değiliz, yeni bir çağdayız ve yanlış akıp gelen tarihin akışını değiştirmek zorundayız. Dinler arasında ve mezhepler arasındaki savaşları sona erdirmek ve barış süreci açmak gerekiyor. Özü itibariyle müze olarak kalmak şartıyla, haftada iki gün cuma günü Müslümanlara, pazar günü de Hristiyanlara tahsis edilmeliydi. Bu dünyaya barış mesajı verir ve eski çağların bittiğini ve yeni bir dönemin başladığını ifade ederdi” önerisinde bulundu.

‘EN ZOR ANINDA AÇTI, ONU KURTARMAYACAK’

Ayasofya’nın ibadete açılması kararının siyasi olduğunu ve iktidar partisi AKP’nin çökmeye başladığını söyleyen Eliaçık, seçmenin cami kararı sonrası fikrinin değişmeyeceği görüşünü savundu. İktidar partisi lideri Erdoğan’ın Ayasofya kararını en zor ana sakladığını dile getiren Eliaçık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meselenin dini boyutuna bakıldığı zaman camiye ihtiyaç yoktu. Caminin kilise yapılması, kilisenin cami yapılması doğru değildi. Bizden önce buralarda yaşayanlar yapmış bizler de böyle bir tarihi devralmışız. Devraldığımız tarihin yönünü değiştirerek barışa bakmalıydık, ancak bu karar ile tarih tekrar ettiriliyor. Hiçbir faydası yok, sadece iktidar partisinin çekirdek tabanının biraz toparlanmasına yarar. Halktan oy almaya bile yaramaz. Çünkü “Cami olsun” diyenlerin oranı yüzde 48’i geçmiyor.

İktidar partisinde parçalanma ve çözülme yaşanıyor. Üçüncü parti yolda, hatta dördüncü için bile hazırlık yapılıyor. Moral olarak parçalanmış haldeler. Bana göre iktidar partisi lideri Ayasofya’yı en sona sakladı. En zor anında açtı, ancak bu onu kurtaramayacak. Ayasofya’yı açtı diye de insanlar oy verecek değiller. Bunu bir siyaset malzemesi ile olarak epeyce kullanacaklar. Lazer ışıkları ile gösterecekler, Avrupalıların iddialarına cevaplar verecekler, “tek parti dönemi camileri ahır” yaptı diyerek bir süre daha götürecekler, ama bu yolun sonu yok.”

https://artigercek.com/haberler/eliacik-tan-ayasofya-onerisi-cuma-gunu-muslumanlar-pazar-gunu-hristiyanlar-kullansin