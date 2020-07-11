Türkiye’nin Ayasofya Camiileri farklı şehirlerde 9 tane

Tarihi ile herkesi büyüleyen yapılardan adı Ayasofya olan tam 9 eser Türkiye’de. İstanbul’da bulunan tarihi yapının yanı sıra farklı şehirlerde de ibadete açık Ayasofya Camii’leri var. Uzun seneler kilise görevi üstlenmiş tarihi yapılar İslam’ın ışığı ile aydınlanmaya başlamış. Hepsinin de farklı zamanlarda camiye çevrildiğini görüyoruz. Peki Türkiye’deki Ayasofya Camiileri nerelerde gelin beraber keşfedelim.

Türkiye’de Ayasofya yapıları farklı şehirlerde toplamda dokuz tane bulunuyor. Çok eski zamanlara uzanan tarihi ile bu yapılar müze, kilise ve cami olarak günümüzde işlev görüyordu. İstanbul’da bulunan Ayasofya Müzesi’nin yeniden camiye dönüştürülme kararının alındığı bu günlerde diğer Ayasofya yapılarının da durumu merak edilir oldu. İznik, Edirne, Trabzon gibi şehirlerimizde bulunan adı Ayasofya olan tarihi yapıları sizler için bu haberde bir araya getirdik. Hepsi görmeye değer detaylar içeriyor ve harika bir tarihe sahip. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıdıkları gibi aynı zamanda da İslam’ın izlerini de görüyoruz bu yapılarda. İslam ışığı ile aydınlanan bu tarihi yapılar mutlaka ziyaret edilmeli.

TÜRKİYE’DEKİ AYASOFYA YAPILARI

Türkiye’de 9 adet Ayasofya yapısı bulunuyor. Bunların ikisi İstanbul’da yer alırken, İznik, Edirne, Kırklareli,Trabzon, Gümüşhane, Zonguldak ve Bitlis’te bir tane Ayasofya bulunuyor. İstanbul’da yer alan Küçük Ayasofya Camii ibadete açık olarak kullanılıyordu. Büyük Ayasofya ise yeni alınan bir karar ile yeniden müzeden camiye çevrildi.

İSTANBUL BÜYÜK AYASOFYA CAMİİ

Tam Sultan Ahmet Camii’nin karşısında bulunan tarihi yapı 1934 yılında alınan bir karar ile camiden müzeye çevrilmişti. İçerisinde Osmanlı’nın sanat izlerini taşıyan tarihi yapı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle beraber kiliseden camiye çevrilmişti. İslam ışığı ile bir dönem aydınlanan güzide eser 1934’te alınan bir karar ile müze olarak kullanılmaya başlandı. 10.07.2020’de ise Danıştay oybirliği ile bu kararı iptal etti. Yani İstanbul Ayasofya Müzesi olarak değil yeni bir karar ile Ayasofya Camii olarak anılacak. İçerisinde ibadet edilebilecek ve her zaman olduğu gibi ezan sesleri yükselmeye devam edecek.

Ayasofya Camii hakkında her şey: 1500 yılla yakın tarihi geçmişe sahip

İSTANBUL KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

Eski adı Sergius and Bacchus Kilisesi olan ve 527- 536 yılları arasında inşa edilen bir tarihi yapı. İmparator Jüstinyen ve karısı tarafından inşa edilmiş. Neredeyse 1500 yıldır ayakta kalan tarihi yapı birçok kez elden geçirilmiş. 1497 yılında ise 2. Beyazıt bu tarihi yapıyı camiye çevirmiş. Günümüzde İstanbul’da ‘Küçük Ayasofya’ semtinde bulunuyor. Bulunduğu semtine de adını vermiş bu güzide eser.

Temelinde blok taşlar kullanılmış. 8 köşeli ana kubbesi bulunuyor aynı zamanda. İstanbul’daki en eski Bizans yapısı Küçük Ayasofya Camii’dir.

EDİRNE AYASOFYA CAMİİ

Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan tarihi yapı Fatih Camii olarak da biliniyor. Türk- Yunan sınırı yakınında bulunuyor. Tarihi yapı kale içinde yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet’in donanma kumandanı Has Yunus Bey tarafından fethedilen bu yerde kilise ‘Fatih Vakfı’ olarak camiye çevrilmiş. 13. yüzyıl başlarında harap durumda olan cami daha sonra büyük bir restorasyona tabii tutulmuş. Günümüzde de harap durumda bulunan caminin maalesef duvarları da yarılmış. Balkan Harbi sırasında ise minaresinin de yıkıldığı söyleniyor.

İZNİK AYASOFYA CAMİİ

Çok eski zamanlara uzanan tarihi ile bir Ayasofya Camii de İznik’te bulunuyor. Günümüzde burada namaz kılmak mümkünken aynı zamanda içeriyi gezebilirsiniz. İçeride müze olarak kullanılan bölümleri de bulunuyor. Tarihi değeri bulunan süslemeler ve detaylar büyük bir ilgi görüyor. Dış mimarisi de harika olan İznik Ayasofya Camii hakkında detaylı bilgiyi İznik Ayasofya Camii derin tarihi izler taşıyor haberimizden uyabilirsiniz.

KIRKLARELİ AYASOFYA CAMİİ

Kırklareli’nde bulunan ‘Ayasofya Camii’ aynı zamanda Gazi Süleyman Paşa Camii olarak da biliniyor. Vize ilçesinde bulunan cami günümüzde ibadete açık ve kullanılıyor. Kale Mahallesi’nde bulunan cami harika bir mimariye sahip ve görmeye keşfetmeye değer detaylarla dolu. Çok güzel fotoğraflanacak tarihi yapı tarihi eserinin değerini taşıyor. 6. yüzyılda Jüstinyen Dönemi’nde yapılmış. Kilise olarak inşa edilen tarihi eser 15’inci yüzyılın ikinci yarısında cami olarak yeniden düzenlenmiş.

Kareye yakın dikdörtgen planda bulunan tarihi yapının üç apsisi bulunuyor.

TRABZON AYASOFYA CAMİİ

Önceden kilise olarak işlev gören tarihi yapı 28 Haziran 2013 tarihinde cami olarak yeniden açıldı. 52 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başladı. Önceden Trabzon Ayasofya Müzesi olarak anılıyordu. Trabzon Rum İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Komnenos zamanında 1263 yılında inşa edilen tarihi yapı kilise olarak kullanılıyordu. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi ile beraber kiliseden camiye çevrilmiş. Vakıf eseri olarak faaliyet göstermiş. Trabzon’da gezginlerin ilk duraklarından biri olmayı başarmış. Tarihi mimarisi ile herkesin dikkatini çekmiş. 1. Dünya Savaşı zamanında depo, hastane olarak da kullanılmış.

GÜMÜŞHANE AYASOFYA CAMİİ

10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi yapı Kabaköy’de bulunuyor. Doğu Roma Dönemi’nde buranın önemli bir yerleşim yeri olduğu biliniyor. 1869’da camiye çevrilen tarihi yapının bir kısmı depo olarak kullanılıyor.

ZONGULDAK AYASOFYA CAMİİ

5. yüzyılda inşa edilen tarihi yapı Ereğli’nin fethinden sonra Orhan Gazi tarafından camiye çevrildiği tahmin ediliyor. Günümüzde ise Orta Camii adı ile bilinen tarihi yapı görmeye değer bir tarih sunuyor.

BİTLİS AYASOFYA CAMİİ

Tatvan’da Çekmece Köyü’nde bulunan tarihi yapı yakın zamanda kiliseden camiye çevrilmiş. Günümüzde orijinal özelliklerini koruyan dini yapının sütunlarında Ermenice yazılar da bulunuyor.

https://www.haber7.com/seyahat/haber/2993995-turkiyenin-ayasofya-camiileri-farkli-sehirlerde-9-tane/?detay=2