“Amaç, ekonomik kriz gündemini değiştirmek”

Özer Sencar’ın başında olduğu Metropoll Araştırma yaş gruplarının Ayasofya meselesine bakışını araştırmıştı. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 73,2’si, konunun gündeme getirilme amacının ekonomik krizin konuşulmaması için gündem değiştirmek olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Kararın ardından Ayasofya önünde toplananlar oldu. AA

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmeinin ardından ilk ezan da okundu. Ayasofya’nın önünde toplanan kalabalık sloganlar attı.

Özer Sencar’ın başında olduğu Metropoll Araştırma yaş gruplarının Ayasofya meselesine bakışını araştırmıştı. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 73,2’si, konunun gündeme getirilme amacının ekonomik krizin konuşulmaması için gündem değiştirmek olduğunu düşünüyor.

Sencar Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi meselesi 60’lı ve 70’li yılların hayalci islamcıların gündeminde olan bir konuydu. 80 darbesinden sonra gündemden düştü. 2010 sonrası yıllarda AK Partinin güçlü olduğu zamanda tekrar hatırlanmaya başlandı. Ancak etkilerinin maksimize edilebilmesi için bu günlere kadar ertelendi.

Ekonomik krizin tüm toplumu çok yoğun şekilde etkilediği bu süreçte, hangi amaçla yapılırsa yapılsın beklenen faydanın gerçekleşmesi mümkün değil. Toplumun yarısını oluşturan gençlere bakılırsa bu açıkça görülür. Aslolan geçim sıkıntısı ve işsizlik sorununun çözülmesidir. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden siyasal bir sonuç beklemek beyhudedir, eğer böyle bir beklenti varsa.”

Sosyal medya tepkileri

Kararın ardından sosyal medya başta olmak üzere tepkiler yükseldi.

(AÖ)

http://bianet.org/bianet/toplum/227253-rus-ortodoks-kilisesi-daha-buyuk-parcalanmalara-yol-acabilir