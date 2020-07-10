Abdullah Ağar’dan kritik Ayasofya uyarısı!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ayasofya Camii’nin açılmasının hayırlı olmasını dileyerek “Ancak çok sert sonuçları olacak. Hazır olun.” ifadesini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Danıştay‘ın kararının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Ağar, ‘Ayasofya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile ibadete açılıyor. Egemenlik ve bağımsızlık meselesi, devletin tercihi, kararı. Vatana, millete, insanlığa, geleceğe hayır olsun, hayırlı olsun. Ancak çok sert sonuçları olacak. Hazır olun.’ dedi.

Ağar, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

‘Hristiyan-dini, Ortodoks-Mezhebi, Rus, Yunan, Bulgar, Sırp, Rum, Ermeni vs-Etnik tepkiler gelecek. Kervana başkaları katılacak. Siyasi, askeri, ekonomik, diplomatik, kültürel baskı ve yaptırımlar uygulanacak. Ötekileştirme, yalnızlaştırma artacak. Durum manipüle ve provoke edilecek.’

İşte o tweetler:

http://beyazgazete.com/haber/2020/7/10/abdullah-agar-dan-kritik-ayasofya-uyarisi-5641779.html