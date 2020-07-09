Fenerbahçe Akademisi’nde bir gizli kahraman: Markaroğlu

Fenerbahçe’nin altyapısı şu sıralar konuşuluyor… Bunun en önemli aktörlerinden biri yıllardır altyapıyı teşvik eden gizli kahraman Aram Markaroğlu… İşte detaylar…

AJANSSPOR – HABER

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurmak için çalışırken, diğer yandan altyapıda da yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig bitince A takımla olan ilişkisini kesecek olan Tahir Karapınar, altyapının başına geçecek. Yabancı sayısındaki kısıtlamayı da göz önüne alan sarı lacivertliler altyapıya geçmişe oranla daha da ciddiye yaklaşacak.

Derağzı’ndan ayrı kalmıyor

Son iki sezondur çok sayıda genç oyuncu alan Fenerbahçe, 2021-22 sezonda ilk 11’de sadece kural için değil, gerçekten formaya layık kaliteli altyapı oyuncularına yer vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin altyapısı şu sıralar Karapınar’ın göreve gelmesiyle konuşulsa da aslında burada 9 ay öncesinde sessiz sedasız yürütülen çalışmalar var. Bunun en önemli aktörlerinden biri de yıllardır altyapıyı teşvik eden isimsiz kahramanlardan olanFenerbahçe Futbol AŞ’nin bağımsız yöneticisi Aram Markaroğlu…

Devir töreninde hazır bulundu

Geçen Kasım ayından bu yana yönetici Selahattin Baki ile birlikte Fenerbahçe Akademisi’nin sorumluluğunu üstlenen Markaroğlu, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’den bir ayağını hiç eksik etmiyor. Markaroğlu, 14 Haziran’da Serdar Dayat ile Tahir Karapınar arasındaki devir teslim töreninde de hazır bulundu.

Kilit rol üstlenecek

Fenerbahçe altyapısına maddi manevi bugüne kadar çok destek sağlayan Markaroğlu, eski başkan Aziz Yıldırım’ın da mevcut başkan Ali Koç‘un da saygı duyduğu ve fikirlerine kulak verdiği bir Fenerbahçeli… Fenerbahçe’nin altyapı hamlesinde Markaroğlu kilit bir rol üstlenmiş durumda.

Geniş bir çevresi olan Markaroğlu, bu anlamda altyapının kaynak sorunlarına da çözüm bulacak en önemli isimlerden olacak.

https://ajansspor.com/haber/fenerbahce-akademisinde-bir-gizli-kahraman-markaroglu-378729