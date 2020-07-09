Ermeni uzman Rusya’nın Samara Federal Bölgesi’nin Sağlık Bakanı olarak atandı

Ermeni Armen Benyan Rusya’nın Samara Federal Bölgesi’nin Sağlık Bakanı olarak atandı. 8 Temmuz’da Benyan’a sertifika verildi.
Mart ayından beri bakanlık görevi, Mikhayil Ratmanov’un ayrılmasından sonra boş kalmıştı. Ratmanov istifa dilekçesini yazarak Moskova’da başka bir göreve atandı.
Benyan Tıp-Bilim doktorudur (MD-PhD). 2019 yılın Nisan ayından Samara Bölge Klinik Hastanesinin müdürü olarak görev yapıyordu.
Bu hastane yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesinde bölgede önemli röl üstlendi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/09/Ermeni-Benyan-Rusya-Sağlık-bakanı-Samara/187575
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