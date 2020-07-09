Ermeni asıllı İsviçre’li fotoğraf sanatçısı Demir Sönmez’in “Tecrit edilmiş Cenevre” adlı kitabı yayınlandı (foto)

Korona Virüsünün dünyayı tutsak aldığı günleri fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren İsviçre’li Ermeni ve Kürt asıllı fotoğraf sanatçısı Demir Sönmez’in “Genève Confinée – Tecrit edilmiş Cenevre” adlı kitabı Slatkine Yayınevi tarafından yayınlandı.

Sönmez, yaşadığımız tarihi sürece dair gelecek kuşaklara eşsiz bir belge niteliğindeki kitabını, bu süreçte hayatlarını ortaya koyan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm çalışanlara armağan ediyor.

Kitap, bu dört aylık süreçte kapatılan sınır kapılarını, havaalanlarını, hastaneleri, hayalet kente dönen şehirleri, terk edilmiş bulvarları, caddeleri, zorunlu olarak kapatılmış iş yerlerini, kafeleri, parkları, sokaklarda yaşamak zorunda kalan kimsesizleri, yardım kuyruklarında saatlerce bekleyen binlerce yoksulları anlatıyor.

Bu kitabın önsözü dünyaca tanınan Cenevre Üniversitesi Hastanesi Profesörü Didier Pittet tarafından yazıldı. Profesör Pittet, Korona virüsünden korunmak için bulduğu el yıkama jeli formülü ve el yıkama tekniği konusunda 18 dile çevrilmiş kitabı ile dünyada milyonlarca insanın korona virüsünden korunması çalışmasından dolayı Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştir.

Kitaptaki fotoğrafların alt yazıları yazar ve gazeteci Christian Vellas tarafından kaleme alınmıştır. Christian Vellas aynı zamanda İsviçre’nin en büyük gazetelerinden Tribune de Genève gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/09/Ermeni-Demir-Sönmez-Cenevre/187510