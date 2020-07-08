Kemanı Ağlatan Adam Türkiye’de!

Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden Farid Farjad geliyor.

Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden ‘Kemanı ağlatan adam’ olarak bilinen Farid Farjad, yoğun ilgi üzerine sekiz özel konser için yeniden Türkiye’ye geliyor.

Dünyanın yaşayan en iyi keman virtüözlerinden birisi olan Farid Farjad, Türkiye’de konser turnesine çıkıyor. Çaldığı parçalardaki duygusallık ve tek enstrümanla da olsa insanı farklı bir dünyaya götürmesinden “Kemanı ağlatan adam” olarak bilinen Farjad, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde konser vermek için yola çıktı.

Farjad, Batıdan Doğuya Türkiye’nin Her Yerinde!

5 Ekim’de İzmir’de vereceği konserin ardından Erzurum, Ankara, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul’da da konserler dizisine devam edecek. Batıdan doğuya Türkiye’yi keşfedecek olan sanatçı Ege Kültür Sanat Organizasyonu’nun girişimiyle kemanın ritmiyle kalplere dokunacak.

Konserlerinde piyanoda Iğdır asıllı ünlü Ermeni piyanist olan ve Los Angeles’ta yaşayan Armen AHARONIAN eşlik ederken, keman ve piyano halkların kardeşliği için ritim tutturacak. Farjad’ın eşi Mitra Tavakoli FARJAD’ta konserlerin bir bölümünde Farid Frajad’la birlikte olacak.

Farslı müzisyen kendi ülkesinin çektiği acıları da unutmadığını kemanına yüklediği hasret ve ayrılık ezgileriyle dile getiriyor. Etnik kimliklere kemanı ile sahip çıkan Farjad, bu konserler dizisinde de ‘Sarı Gelin’ ezgisini yine parçalanmış hayatlara adayacak.

FARID FARJAD 2011 Türkiye Turnesi

05 Ekim 2011 İzmir/ İsmet İnönü Sanat Merkezi

07 Ekim 2011 Erzurum/Atatürk Üniversitesi Kongre Salonu

08 Ekim 2011 Ankara/ Meb Şura Salonu

10 Ekim 2011 Gaziantep/ 100.Yıl Anfi Tiyatro

12 Ekim 2011 Mersin/ Atatürk Kongre Merkezi

14 Ekim 2011 Diyarbakır/ Dicle Üniversitesi Konser Salonu

15 Ekim 2011 İstanbul/ Cadde Bostan Kültür Merkezi

19 Ekim 2011 İstanbul/ Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu

Not: Tüm konserler 20.30’da başlamaktadır.

Tüm Konserler için Genel Bilgi:

Ege Kültür Sanat Organizasyon

https://www.hurriyet.com.tr/aile/kemani-aglatan-adam-turkiye-de-404519