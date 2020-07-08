HDP’li vekil Ayasofya’nın kilise olmasını istedi

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HDP’li Hüda Kaya, katıldığı televizyon programında, Ayasofya’nın kilise statüsünde olmasını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Ayasofya‘nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

Danıştay’da görülen davanın bu hafta içinde açıklanması beklenirken, Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olan HDP‘den skandal bir açıklama geldi.

Halk TV’de bir programa katılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ayasofya’nın cami yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kaya, Ayasofya’nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.

“KILIÇ HAKKIYMIŞ…”

Kaya’nın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

“Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur’an’dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir.”

“HANGİ İNANÇ ERBABINCA YAPILDIYSA ONA AİTTİR”

“Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var. Adına cami demekle olmuyor. Orayı Allah’ın evi yapmak gerekiyor. Ayasofya özel bir konuma sahiptir. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir. “

HDP’li vekil Ayasofya’nın kilise olmasını istedi İZLE

https://www.ensonhaber.com/ic-haber/hdpli-vekil-ayasofyanin-kilise-olmasini-istedi