Kim Kardashian kendi milyonlara varan takipçilerine Ermenistan’daki küçük işletmelere destek olmaya çağırdı

ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlara varan takipçilerine Ermenistan’a destek fonununa bağışta bulunarak Ermenistan’daki küçük işletmelere destek olma çağrısı yaptı.

COVID-19 pandemisine karşı mücadele kapsamında ünlü yıldız Ermenistan’daki küçük işletmelerin arkasında durmaya ve pandemiden dolayı mağdur olan şirketlere destek olmaya çağırdı. Kardashian yeni koronavirüs pandemisinden dolayı hasar gören bazı şirketlerin isimlerini de yayınladı. Bu şirketler arasında Ermeni atkılar üreten ‘Artuyt’ şirketi, ‘Retro’ cafe ve başka şirketler yer alıyor.

Ermenistan’a destek fonu ‘Paros’ fonuyla birlikte COVID-19 pandemisinden mağdur olan küçük işletmeler için ekonomik sorunlarını gidermek amacıyla destek projesi başlattı.

‘Paros’ fonu 2006 yılından beri farklı projeler gerçekleştiriyor ve 15 yıl içinde 200’den fazla proje hayata geçirdi, 7 miliyon dolara kadar da para topladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/07/Kim-Kardashian-Ermenistan-küçük-işletme/187374