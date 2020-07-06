Ermenilerin Diri Diri İnsanları Tandırda Yakmalarını Unutmayacağız

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ermeniler her fırsatta Türk düşmanlığı yapmışlardır. Türk milletiniz sırtından vurarak soykırım yapmışlardır bu soykırımları unutamamak lazım.Her yerde Ermenilerin gerçek yüzünü anlatmalıyız..

Türk milleti duygusal, merhametli, her zaman mazlumun yanında olan onun acısını sevincini paylaşan kardeşiyle gülen, ağlayan bir asil millettir.

Ermenilerin yaptığı katliamları, soykırımları anlatan ikinci kitabım “SOYKIRIM”ı üstadımız Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Bey’e gönderdim. Kitabı aldıktan sonra dönüş yaparak teşekkür edip başarılar diledi. Ve kitabın girişinde bulunan,

Karanfil, şehid ganı:

Ağla, karanfil, ağla!

Ağla, inlet meydanı:

Ağla, karanfil, ağla!

Cavanlara gıydılar,

Tanklar altda goydular

Ganım içib doydular,

Ağla, karanfil, ağla!

Her şehide bir düzüm,

Abşeron gan denizim,

Sen menim ağlar-gözüm,

Ağla, karanfil, ağla!

Uzak menzil, acı yol,

Yurda yol, elacı yol!

Şehidlere bacı ol:

Ağla

……….

Ağla Garanfil Ağla şiiri ile ilgili bir anısını anlattı.

Sovyet Rusya dağılıp Azerbaycan bağımsızlığını kazanınca Memmed Aslan Erzurum’a gelir. Erzurum’da kalır…

Azerbaycan’ın usta kalemi şairi Mehmed Aslan Erzurum’a gelmişti radyoda konuk ettim ve yayına aldım… Sonra ses alma stüdyosunda ‘ Erzurum’un Gediğine Varanda’ kitabını anlatıp, ünlü Ağla Garanfil Ağla şiirini okudu… O kadar heyecanlandı ki hem okuyup hem de ağlamaya başladı… Stüdyoda biz de heyecanlanıp ona katıldık… O stüdyoda ben de stüdyo dışında yıllarca önce yaşana vahşete dayanamamıştık…

Aradan 8 koca yıl geçti ve yine onu radyoda konuk ettim. 8 yıl önceki kaydı çıkarıp dinlettim ve Memmed Aslan’a hediye ettim… Ağladı ve ‘Ben nasıl bir adam olabilerem ki sen menim şiirimi sahlayasın… dedi ve ağladı. Aynı şiiri aynı heyecan ve gözyaşları içinde okudu yine o ağladı ben ağladım…



İşte Türk budur kardeşinin acısına ağlayandır, yas bağlayandır yeri geldiğinde gözyaşları sel olandır.

Tabiî ki ağlayacağız…

Ağlayacağız ki, Ermenilerin diri diri insanları tandır damına doldurup yakmalarını da unutmayacağız…

Ağlayacağız ki vahşi Ermenilerin insanları su kuyularına atıp orada boğularak can veren insanların çığlığını unutmayacağız..

Ağlayacağız ki katil Ermenilerin hamile kadınların karınlarını delip bebeklerini çıkarıp kahkaha atışlarını unutmayacağız…

Ağlayacağız ki,insanlıktan nasibini alamayan Ermenilerin direklere bağladıkları kadın ve kızlara babalarının kocalarının gözü önünde tecavüz etmelerini unutmayacağız.

Ağlayacağız ki, aşağılık mahluk katillerin kadınların göğüslerini keserek gözlerini oyarak yaptıkları işkenceleri unutmayacağız.

Sözün özü; Ermenilerin masum ,silahsız Türklere yaptıkları savaş dışı soykırımları vahşilikleri unutmayacağız…

Nesilden nesile anlatacağız…

Hocalı da , Şuşa’da , Van Akdamar da , Hakmehmet köyünde, Oba da Gedikli’de ,Koçkıran da Erzurum’da göğe yükselen feryatları gözyaşlarını ,ağlayan ana ve babaların gözyaşlarını vatana hasret giden nice dedeleri nineleri, baba yüzü görmeden büyüyen bebeleri hep hatırlayacak gençlere anlatacağız.

Asla ve asla unutmayacağız.

Yeri geldiğinde ağlayacak bağrımıza taş basacağız…İntikamını da bir gün alacağız…!!!

Ozan ARİFİN dediği gibi

“Şehit oldum Allah döktüm kanımı

Hesap sormadan alma canımı.

Yeminimde durmazsam

Gök girsin kızıl çıksın.

Bir gün hesap sormazsam

Gök girsin kızıl çıksın.

Eğer kinsiz solursam,

Fırsatını bulursam,

Merhametli olursam

Gök girsin kızıl çıksın.

Ozan Arif der dille,

Bir Yusuf’a bin kelle

Almazsan iyi belle

Gök girsin kızıl çıksın.

SERDAR ÜNSAL KİMDİR?

1956 Yılında Iğdır’da doğdu. İlk Orta ve lise tahsilini Iğdır’da yaptı. Daha sonra Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Konya ve Iğdır’da çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Halen öğretmen olarak çalışıyor.

Yayınlanmış” YÜREĞİM İREVAN’DA KALDI” romanı .“Azerbaycan Şarkı ve Türküleri “adlı kitabı ve yayına hazırlanmış ;Yaşayanların Gözüyle Ermeni Mezalimi- ;, da Yaşayan Caferilerin gelenek görenekleri; Kapımızdaki Tehlike,saatli bomba Medzamor “Üreğim Hocalı’da kaldı” adlı dört kitap çalışması bulunmaktadır.1973 yılından beri muhabirlik ,gazetecilik , köşe yazarlığı yapıyor. Geçmişte Sabah, Akşam, Tercüman ,Anadolu Ajansı Iğdır muhabirliği yaptı.

Halen TRT Iğdır il temsilcisi.Yeşil Iğdır gazetesi köşe yazarı ve www.igdirim76.com internet sitesinin sahibidir.,Doğu Anadolu Gazeteciler cemiyetinden almış olduğu çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Evli 4 çocuk babası olan Serdar Ünsal çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu, başkan ve başkan yardımcısı olarak yer almakta ve gazetecilik yapmaktadır. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu üyesi, Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanıdır.

Kaynak: Ermenilerin Diri Diri İnsanları Tandırda Yakmalarını Unutmayacağız