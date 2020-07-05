Yunanistan’da veya Ermenistan’da Bir Restoranda Görünce ‘E Bu Bizimkinin Aynısı’ Tepkisi Vereceğiniz 13 Yemek

Onlar mı sahipleniyor yoksa biz mi? sorusunu yıllarca sormaya devam edeceğiz. Sanırım bu sorunun da cevabını net bir şekilde alamayacağız. E tabii bunun nedeni de aynı coğrafyada yaşamamız. İlla ki esinlenmeler, “bu bizim” diyen bir taraf oluyor.
1. İmambayıldı
2. Baklava
3. “Greek Gyro” olarak bilinen et döner
4. Bizdeki dolma olmuş Yunanistan’da “Dolmadakia”
5. Ermenistan’da da “Tolma” olmuş tabii
6. Yunanlıların sahip çıktığı bir diğer lezzetimiz de lokma! Oralarda “loukoumades” diyorlar.
7. Yok artık dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, gördüğünüz şey Greek delight…
8. Çok konuşulan Lahmacun da “Ermeni pizzası” oluverdi. Kim Kardashian bile paylaşmıştı hatırlarsanız.
9. Ne kadar da pastırmaya benzeye basturma varmış Ermenistan’da
10. Bu da Ermenilerin mantısı.
11. Çiğ köfte. 🙂
12. İçli köfteyi görünce de şaşırdınız tabii.
13. Son olarak da bir de bizim Türk kahvesi olarak içtiğimiz Ermenistan’da Ermeni kahvesi, Yunanistan’da da Yunan kahvesi olarak biliniyor.
https://onedio.com/haber/yunanlilarin-ve-ermenilerin-catur-cutur-sahiplendigi-13-kulturel-degerimiz-910502
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