ARAM GOSTANYAN PATRİKLİĞİMİZİN “ORMANYAN MADALYASI” İLE ONURLANDIRILDI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin himayesinde, 2 Temmuz 2020, Tarkmançats Yortusu’nda, saat 15:00’te, Patrikhane kabul salonunda tanınmış sanatçı Aram Gostanyan’ın onuruna bir tören düzenlendi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirile tören, Patriklik Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı. Törene Genel Sekreter Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Şınorhk Donikyan, Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Goryun Fenerciyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Zakar Koparyan, Peder Şirvan Mürzyan’ın yanı sıra, Kalfayan, Dadyan, Sahakyan-Nunyan, Yeşilköy okullarından ve Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nden temsilciler katıldılar.

Tören, müzik ve edebiyat ağırlıklı kısa bir programla başladı. Diyakos Edvin Galipyan’ın piyanosu eşliğinde, Kd. Okuyucu Artür Bağdasaryan bir solo performansı sergiledi. Daha sonra Kd. Peder Drtad Uzunyan Sayat Nova’dan bir parça seslendirdi. Son olarak, Aram Gostanyan’ın öğrencilerinden Diyana Çilingiryan, bir şiir performansı sergiledi.

Törenin en can alıcı noktası, Patrik Sahak II. Hazretleri’nin Takdir Beratı’nın Başrahip Tatul tarafından okunması oldu. Akabinde, Patrik Hazretleri’nin eliyle “Ormanyan Altın Madalyası” Aram Gostanyan’a tevdii edildi. Salondaki katılımcılar bu ana alkışlarıyla katıldılar.

Aram Gostanyan yaptığı konuşmaya şiirler de katarak duygularını paylaştı. Gostanyan, bu sevgi tezahürü karşısında oldukça etkilenmişti ve kelimelerinin kifayetsiz kalacağını ifade etti. Kendisi, uzun yıllar İstanbul’da kültürel faaliyetlere katılma onuruna eriştiğini söyledi. Hizmetinin odak noktası Kınalıada Kilisesi olmuştu. İlerleyen yıllarda ise Kalfayan, Sakahyan, Dadyan ve Yeşilköy okulları başta olmak üzere çeşitli derneklerde de kültür hizmetkârlığı yapmıştı. Bu bağlamda en büyük şansının kıymetli din adamları ve eğitimciler ile çalışma olanağı olduğunu belirtti. İstanbul hatırları unutulmazdı. Son olarak, onur töreni vesilesiyle başta Patrik Hazretleri olmak üzere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini sundu.

Kapanış konuşmasını yapan Patrik Hazretleri, Aram Gostanyan’ın her türlü övgüye layık bir sanatçı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Eğer normal şartlar altında olsaydık, Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımcılarla gerçekleşen bu tören, yüzlerce insan huzurunda yapılabilecek bir değere sahipti, çünkü Aram Gostanyan uzun yıllar cemaatimiz içersinde sanatıyla kendini ispat etmiş bir değerdi. Kendisi Ermenistan ile İstanbul arasında kültür köprüsü kurma başarısına erişmişti. Gostanyan aynı zamanda, inanç ile sanatın birbirlerini tamamlayan öğeler olduğunu kanıtlayan bir sanatçıydı”. Her ne kadar bu bir ayrılık gibi gözükse de Gostanyan’ın yerinin İstanbul’da baki olduğunu belirten Patrik Hazretleri, çeşitli vesilelerle tekrar kendisini İstanbul’da görmeyi arzu ettiğini belirtti.

Tören sonunda, Patrik Hazretleri, Gostanyan’ı “Bahbaniç” duasıyla takdis ederek, kendisine hayırlı yolculuklar ve bereket dolu günler diledi. Tören sonrasında, katılımcılar bir kokteylle ağırlandılar.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1568041390022405?__tn__=K-R