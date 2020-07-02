Süryani Kadım Vakfı’ndan Pandemi Tedbirleri Işığında Kilise Programı Duyurusu

Değerli Cemaatimiz;

29 Haziran Pazartesi günü Ruhani Kurul ve Vakıf Yönetim Kurulu ortak toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Salgın devam etmektedir, ancak cemaat üyelerimizin ibadetinden daha fazla uzak kalmamaları için kiliselerimiz, fiziksel mesafenin korunmasına uygun olarak ibadete açılacaktır. Ayin yapılacak kiliselerde sosyal mesafenin korunması için en fazla 50 kişinin girişine izin verilecektir. 50 kişiden sonra kiliseye girişler durdurulacaktır.

2) 19 Temmuz’dan itibaren Samatya Kilisesi dışında bütün kiliselerde ayinlere başlanacaktır. Adalarda, 19 Temmuz’da Heybeliada’da, 26 Temmuz’da Kınalıada’da ayin yapılacaktır. Ayin yapılacak günlerde kiliseye girişte herkesin ateşi ölçülecek, ateşi 37.5 derecenin üstünde olanlar kiliseye alınmayacaktır. Kilisede kalındığı süre zarfında maskeler çıkarılmayacak, fiziksel mesafe mutlaka korunacaktır. İkinci bir karara kadar Pazar günleri Samatya Kilisesinde ayin yapılmayacak, bu kilisede ayinler 8 Temmuzdan itibaren çarşamba ve cuma günleri yapılacaktır.

3) 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren, Çarşamba ve Cuma günleri Moda Kilisesi dışındaki bütün kiliselerde daha önce olduğu gibi yeniden ayinlere başlanacaktır. Ayinler 07.30-09.00 saatleri arasında icra edilecektir. Tarlabaşı Metropolitlik Kilisesinde çarşamba günü ayinleri daha önce olduğu gibi 11.00-12.00 saatleri arasında icra edilecektir. Moda Kilisesinde Çarşamba ve Cuma günleri ayin yapılmayacaktır.

4) Kiliselerde kalabalık oluşmaması için 15-40 ve seneyi devriyeler pazar günleri değil çarşamba ve cuma günleri yapılacaktır. İstenirse 19 Temmuz tarihine kadar yalnız Tarlabaşı Metropolitlik Kilisesinde cemaatin katılımı olmadan Pazar günleri 15-40 ve seneyi devriyeler yapılabilecek, 19 Temmuz’dan sonra pazar günleri hiçbir kilisede taziye yapılmayacaktır.

5) Kiliselerde bir günde birden fazla vaftiz, nikah veya 15-40 ve seneyi devriye yapılmasına izin verilmeyecektir.

6)Bu dönemde de kültür salonlarımız her türlü faaliyete kapalı kalacaktır.

7) Cemaatimizden hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlığını düşünerek, kiliselerde kalabalık oluşturmamalarını, görevlilerin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ederiz.

8 – Alınan kararlar salgının ilerleyişine bağlı olarak değiştirilebilecektir. Herkese sağlıklı günler dileriz.

Kiliselerimizde icra edilecek ayinlerin saatlerini aşağıdaki çizelgede görebilirsiniz.

Ruhani Kurul Ve Vakıf Yönetim Kurulu

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