KarDes’e Altın Örümcek Ödülü

KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi Uygulaması; web, dijital pazarlama ve mobil teknoloji alanlarında başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödüllerinde yarıştı. Jürinin değerlendirmesi sonucu finale kalan KarDes, 18. Altın Örümcek Yarışması’nda Mobil Uygulamalar – Hizmet kategorisinde üçüncü oldu.

Hrant Dink Vakfı’’nın Brandwolf İletişim işbirliğiyle geliştirdiği uygulamayı bu ödüle layık gören Altın Örümcek Ödülleri jürisine ve KarDes uygulamasını destekleyen Kalust Gülbenkyan Vakfı ve Norveç Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür ederiz.

İstanbul’daki 900’e yakın kültürel miras yapısını keşfetmek ve çokkültürlü mirası görünür kılan İstanbul’un saklı hikâyelerini tanınmış sanatçıların seslerinden dinlemek isterseniz uygulamayı ücretsiz olarak App Store ve Play Store‘dan indirebilirsiniz.

https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/kulturel-miras/2445-kardes-e-altin-orumcek-odulu