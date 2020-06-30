Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Uzun yıllardır sanat camiasının sevilen isimleri arasında olmayı başaran şarkıcı Fedon, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kendisiyle özdeşleşmiş slip mayosuyla bir fotoğrafını paylaşan Fedon, paylaşımının altında “gerçek mayonun son temsilcisi” notunu düştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından şarkıcıyı tanımayanlar “Fedon kimdir?” sorusunu sormaya başladı. İşte Fedon ile ilgili tüm merak edilenler…

Aşığınım, Nerdesin ve Dostluk Şarkısı şarkılarıyla yıllardır beğeniyle dinlenen ünlü şarkıcı Fedon, son olarak sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Her yaz insanların slip mayosuyla Bodrum’da görmeye alışık olduğu Fedon mayo ile bir fotoğrafını paylaşıp altına “gerçek mayonun temsilcisi” notunu ekledi. Fedon mayolu fotoğrafı ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fedon’u daha önce tanımayanlar ise “Fedon kimdir?” sorusunu sormaya başladı. İşte, Fedon ile ilgili merak edilen çok sayıda detay…

Fedon kimdir?

Genç kalmaya ve genç görünmeye özen gösteren Fedon kaç yaşında sorusunun cevabı özellikle merak ediliyor. 19 Ağustos 1946 doğumlu olan Fedon Kalyoncu, şu an 74 yaşında. Farklı isminden dolayı “Fedon ermeni mi?” sorusu da çok fazla sorulan ünlü şarkıcı; anne tarafından Ermeni, baba tarafından ise Rum asıllı. Daha önce “Türklüğümle gurur duyuyorum, dedem Çanakkale şehidi.” şeklinde açıklamalar yapan şarkıcıyla ilgili “Fedon dini ne?” soruları da sıkça soruluyor. Ünlü taverna müziği yorumcusu Fedon’un hristiyan olduğu biliniyor. “Fedon nereli?” sorusu ise Yunan kökenine rağmen İstanbullu olarak cevaplanabiliyor. Özellikle ünlü şarkıcının Türk olduğunu her fırsatta dile getirmesi, hayranları tarafından gururla karşılanıyor. Fedon eşiEda Kalyoncu’dur. Fedon boyu ise 1.76 metredir.

Fedon’un hayatı

Eğitimini yarıda bıraktıktan sonra sinema ve tiyatro camiasına katılan Fedon, 1972 yılına kadar çeşitli filmlerde oyunculuk yaptı. Aynı dönemlerde şarkıcılığa başlayan ünlü isim, sesi ve söylediği taverna şarkıları ile kısa sürede büyük beğeni topladı. Fedon şarkıları ve tarzı giderek daha fazla beğeni toplayınca Zorba Taverna isimli bir taverna açtı. Yunan şarkıları eşliğinde tabak kırma geleneğinin Türkiye’deki temsilcisi olan Fedon, sahne şovları ve danslarıyla tüm Türkiye’nin ilgisini kazandı. Fedon aynı zamanda TRT ekranlarında ilk kez Yunanca şarkı söyleyen kişi oldu. Atatürk sevgisi nedeniyle koluna Atatürk’ün imzasını dövme yaptıran Fedon, bir kulağa haç şeklinde küpe, bir kulağına da ay-yıldız şeklinde küpe takarak hem kimliğini hem de tarzını ortaya koyuyor. Fedon Bodrum ile özdeşleşmiş isimlerden bir tanesi. Fedon şarkıları ve Bodrum akşamları, bir neslin en keyif aldığı eğlenceler arasındaydı.

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