Ermenistan’ın başkentinde ilk araba sineması açılıyor

Temmuz yarısında Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da açılacak ilk araba sinemsı hizmete girecek. RiverSide drive adlı proje kurucusu ve müdürü Babken Melikyan araba sinemasının kurmasını çoktan düşündüklerini belirtti.

Proje kurucusu “Uzun zamandır düşünüyorduk. Koronavirüsü başlayınca durdurduk, ancak salgın şartlarında normal sinamaların kapanması sebebiyle böyle sinemaların ihtiyacı çok daha fazla görünüyor. Bizde güvenli olacak.” diye konuştu.

Sinema Temmuz ortasına kadar açık olacak sinema 82 araba için tasarlanacaktır. Günde iki film gösterimi yapılması planlanıyor. Hem uluslararası film prömiyerleri hem de diğer filmler gösterilecek. İzleyiciler filmin sesini doğrudan arabalarının içindeki hoparlörlerden duyacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/30/Yerevan-araba-sineması/186839