Camisiz tek başkent Atina’da cami açılıyor

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Avrupa’nın camisiz tek başkenti olan Atina, cami açılışına hazırlanıyor. Caminin Sonbahar sonunda açılacağı belirtildi.

Ayasofya, ibadethane olarak yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilmişti. Tarihi boyunca kilise, cami ve müze olarak hizmet verdi.

Geçtiğimiz günlerde, müze olarak kullanılan Ayasofya’nın yeniden cami olması gündeme geldi.

Yıllardır Avrupa’nın camisiz tek başkenti olan Atina, bu gelişmelerden sonra cami açılışına hazırlanıyor.

Yunan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle sürecin kısmen geciktiğini ama işlemlerin hızlandırıldığını belirtti.

Camiyi sonbaharın sonlarına doğru açacaklarını ifade etti.

2007’DE CAMİ PROJESİNE ORTODOKS KİLİSESİ SERT TEPKİ VERMİŞTİ

Camisiz tek başkent olan Atina’da 2007’de cami yapımı için öne sürülen bir projeye Ortodoks Kilisesi tarafından sert bir şekilde itiraz edilmiş ve yapılamamıştı.

https://www.ensonhaber.com/dunya/camisiz-tek-baskent-atinada-cami-aciliyor