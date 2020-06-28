Atakum sahiline cami yapılması için topladıkları imzaları Başkan Demir’e teslim ettiler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Atakum Sahilinde sonbaharda yapımına başlanacak iki camii, üç kumsal mescidin mütedeyyin vatandaşların hizmetine sunulacağı müjdesini verdi.

25 KM BOYUNCA HİÇ CAMİ YOK

Atakumlu eğitimcilerden oluşan Atakum Diriliş Grubu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek, Atakum Sahiline Camii yapılması için başlattıkları ve 24 saatte 500 imzaya ulaşan imza ve Cami talep dilekçelerini teslim etti.

Atakum Diriliş Grubu, Cami talep dilekçesinde, Samsun Atakum Sahilinin şehirle bütünleştiği için gencinden yaşlısına bütün halkın her gün uğradığı, Atakumlunun yürüyüş yolu ve bir çekim alanı olduğuna temas ederek, Atakum sahilinin sadece denize girilen bir yer olmadığına dikkat çekti.Atakum Sahilinde 25 km’lik insanların en çok tercih ettiği sahil kesiminde hiç mescit bulunmadığına ve birden fazla kilise olduğuna da vurgu yapılan cami talep dilekçesinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den bu eksikliğin giderilmesi arz edildi.

BAŞKAN DEMİR BİR CAMİ ÜÇ MESCİD SÖZÜ VERDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Diriliş Grubu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atakum sahiline iki adet Cami ve üç adet mescidin projelendirildiği ve yer belirleme çalışmalarının devam edildiğini ve ettiğini yaz sezonunun hizmete sokulacağını belirterek bitmesi ile inşaata başlanacağını belirtti.

Camilerden birinin İskele Cami olarak inşa edileceğini belirten Demir, yer belirleme çalışmaları için Şehit Selim Kiraz Parkı, Golf sahasının Atakum tarafındaki geniş alanı veya Yalı Kafenin yerine yapılacak Millet Kıraathanesi önünü değerlendirdiklerini de kaydetti.

BAŞKANA MÜTEŞEKKİRİZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini dile getiren Atakum Diriliş Grubu mensupları,

“Başkan Mustafa Demir yüzümüzü güldürdü. Atakum Sahili bir plajdan çok tüm Atakumlunun buluşma alanıdır.

Bu alanda eksik olan, yıllardır beklenen, özlem duyulan adımın sonunda atılacağı haberi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizleri güler yüz ile karşılayan ve talebimizi yerine getirme sözü veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek ziyaretten beklenilen maksadın hasıl olduğunu kaydettiler.

Atakum Diriliş Grubunun Atakum Sahiline Cami yapılması için başlattıkları imza kampanyası bir süre daha devam edecek.

https://www.gazetenizolsun.com/guncel/atakum-sahiline-cami-yapilmasi-icin-topladiklari-imzalari-baskan-h38531.html