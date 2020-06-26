Sergey Lavrov: Kanım Ermeni kanıdır!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, öğrencilerle yaptığı bir görüşmede ‘Kanım Ermeni kanıdır’ ifadesini kullandığı belirtildi. Babasının soyadının da Kalantaryan olduğunu belirtti.

Ermeni Haber Ajansı’nın haberine göre, Rus diplomasisinin lideri öğrencilerle yaptığı görüşmede bu gerçeği gizlemedi.

Öğrencilerden biri Lavrov’un soykökünün ona işinde yardımcı olup olmadığını sorunca bakan şöyle dedi:

“Ben aslen Gürcü’yüm, babam Tiflis’ten, ancak kanım asıl Ermeni kanıdır.”

Bu tipli görüşme onun bakan belirlenmesinden 1 yıl sonra, 2005 yılında Rus-Ermeni Slav Üniversitesi’nde de olmuştu. Bakan kendisini Rus olarak kabul etse de, onun baba soyadı Kalantaryan’dır.

LAVROV KİMDİR?

Sergey Viktorovich Lavrov Ermeni asıllı Rus siyasetçi. 21 Mart 1950 Moskova’da doğdu.

Mart 2004’ten beri Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmektedir. Babası Tiflis doğumlu bir Ermenidir. Rusça, İngilizce, Fransızca ve Singalaca dillerini bilmektedir. Singalaca dilini Sri Lanka’da öğrenmiştir.

1972 yılında Moskova SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun oldu. 1972 yılında SSCB’nin Sri Lanka büyükelçiliğinde göreve başladı. 1976-1981 yılları arası SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası organizasyonlar dairesinde görev aldı. 1981-1988 yılları arası SSCB BM daimi temsilciliği 1. sekreteri olarak görev yaptı. 1988-1990 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ekonomik ilişkiler dairesi başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1990-1992 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Küresel problemler ve uluslararası teşkilatlar dairesi başkanlığı görevini yürüttü. 1992-1994 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakan yardımcılığı görevini yürüttü. 1994-2004 yılalrı arası Rusya nın BM’de daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Son olarak 2004 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.



https://www.habervakti.com/dunya/sergey-lavrov-kanim-ermeni-kanidir-h115620.html