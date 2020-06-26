Anadolu Kültür’den Ermenistan ve Türkiyeli sanatçılara çağrı

“Ապագայի Ապագա / The Future of Future / Geleceğin Geleceği” isimli proje, Ermenistan ve Türkiye’ye dair koşulların, konumların ve kimliklerin çeşitliliği ve akışkanlığını öne çıkarabilecek pratiklere sahip sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Kültür‘ün, Ruben Arevshatyan, Kevser Güler, Marina Papazyan ve Armen Yesayants’tan oluşan küratoryel ekiple iş birliği içinde yürüttüğü araştırma ve üretim projesine açık çağrı sürüyor.

“Ապագայի Ապագա / The Future of Future / Geleceğin Geleceği” (ԱԱ / FF / GG) isimli proje, Ermenistan ve Türkiye’ye dair koşulların, konumların ve kimliklerin çeşitliliği ve akışkanlığını öne çıkarabilecek pratiklere sahip sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Projenin, her zamankinden daha duyulur olan ve inkâr edilemeyecek derecede acil görünen bir arada olmanın yolları üzerine ve bunları hayata geçirmenin olanakları hakkında birlikte düşünmek için bir zemin işlevi görmesi hedefleniyor.

Projenin araştırma ve üretim safhalarında gerçekleşecek görüşme ve konuşmalarla şekillenecek olan ԱԱ / FF / GG, İstanbul, Yerevan ve bir Avrupa şehrinde, çeşitli biçimlerde toplantılar, atölye çalışmaları, kamusal programlar ve sergilerin geliştirilmesini ve çevrimiçi platformlarda takip edilebilecek paylaşımların yanı sıra, proje sonunda bir yayının hazırlanmasını öngörüyor.

Projeye, Ermenistan veya Türkiye’den olup bu iki ülkeden birinde ya da Avrupa’da yaşayan sanatçılar başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi, 31 Temmuz 2020.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru için burayı tıklayın.

(AÖ)

http://bianet.org/bianet/yasam/226400-anadolu-kultur-den-ermenistan-ve-turkiyeli-sanatcilara-cagri