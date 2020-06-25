Uygulama

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Rıdvan Karluk

Müzenin kaldırılması İran’dan istenmiş midir? İstendiyse ne cevap alınmıştır? Bu durumda İran’dan ABD ambargosundan sonra petrol ithalatı kısıtlanmıştır ama doğalgaz ithalatı “al ya da öde” yaptırımlı sözleşmeye dayandığı için ithalat devam etmektedir. Türkiye en az Sami Hayim kadar neden tepki gösterememektedir? Bu, Türkiye’ye yönelik çok ağır bir iftiradır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Pazartesi günkü (15.06.2020) görüşmesinde Türkiye’ye teşekkür etmiştir: “ABD’ye karşı tek taraflı ambargolarına karşı durdu Türkiye. Türkiye’deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz” İyi de İran Türkiye’yi her ortamda sözde Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan Ermenistan’a neden destek oluyor? Madem kardeşiz, böyle kardeşlik olur mu? Kilisedeki bu skandala neden ses çıkarmamaktadır? Böyle dostluk olur mu?

Erivan Belediyesi’nin sokaklardaki çöp varillerini Türk ve Azerbaycan bayrakları rengine boyaması, Ermenilerin nasıl bir “seviyesizlik” içinde olduklarını gösterir. Bu fotoğrafın sözde Ermeni soykırımını kabul eden ülkelerin parlamentolarına gönderilmesi, Ermenistan’a destek olan ülkelerin gerçeği görmesine yararı olabilir. ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey’den bu konuda tepki gelmiştir ama bu yeterli değildir. Erivan’a sözde Ermeni soykırım anıtını ziyarete giderek çiçek koyan Türk vatandaşları bu seviyesizliği görseler, acaba ne tepki verirler?



Yandaki fotoğrafta Serj Azati Sarkisyan’ın yanındaki eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’tır. (Ahmedi Nejat) Sarkisyan ise Devlet Başkanı olarak görev yapmış, ardından meclis tarafından başbakan seçilmiş, 23 Nisan 2018’de başbakanlık görevinden istifa etmiştir. Karabağ savaşında Hocalı’da Ermeni kuvvetlere komutanlık yapan Serj Sarkisyan ile Ermeni terörist Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu açıklamışladır.

Yanda Hocalı soykırımını gerçekleştirenlerden terörist Monte Melkoyan ile Irak’ta öldürülen İranlı terörist Kasım Süleymani’nin yanak yanağa çekilmiş fotoğrafı, kapalı kapılar arkasında kimin kiminle dans ettiğini ortaya koymaktadır. Melkonyan, hayatı boyunca “Abu Sindi”, “Saro”, “Timothy Sean McCormack” ve en son olarak “Komutan Avo” takma isimleriyle tanınmıştır. Milli kahraman olarak kutsallaştırılan Melkonyan, Kasım Süleymani ile fotoğraf çektirdiğine göre, ölümünden Türkiye’nin neden üzüntü duyduğunu anlamak mümkün değildir. İran ile Ermenistan arasındaki sıkı ilişkiler (https://on5yirmi5.com/dunya/ulkeler/ahmedinejad-ermenistana-gitti/) kaynağında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Saadet Partisi Genel Başkanı sayın Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin saldırısının iğrenç olduğunu söylemiştir: “İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta Amerika’nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının (?) acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum.”



Vatan Partisi yetkilileri de benzer şekilde davranmışlardır: “Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç, MKK Üyesi Bayram Yurtçiçek ve Uluslararası İlişkiler Büro Üyesi Yusuf Tunçer’den oluşan Parti heyetimiz, İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birliği Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından hain bir saldırıyla Irak’ta şehit edilmesi nedeniyle, İran İslâm Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaret edip, Büyükelçi Sayın Mohammed Farazmand’a başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.”

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/uygulama-8479/