Surp Prgiç Hastanesinde Başhekim değişikliği

HYETERT – Nor marmara gazetesinin dün yaptığı habere göre Dr. Maksut Ahbap, Surp Prgiç Ermeni Hastanesinde Başhekimlik görevine getirildi.

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Nöroloji Uzmanı eski Başhekim Dr. Armenak Mezaduryan bu görevi son 3,5 yıldır sürdürüyordu. Öncesinde 15 yıl kadar Başhekim Yardımcılığı görevi de dahil olmak üzere Dr. Mezaduryan toplamda 45 yıldır Surp Prgiç Hastanesinde hizmet verdi.

Surp Prgiç Hastanesinin websitesinden edindiğimiz bilgiye göre yeni Başhekim Uzman Dr. Maksut Ahbap‘ın yardımcılığına ise Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sait Şirazi getirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Maksut Ahbap, 1963 Ordu-Ünye doğumludur. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını İç Hastalıkları Uzmanı olarak İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesinden almıştır. İç Hastalıkları uzmanı olan Dr. Maksut Surp Prgiç Ermeni Hastanesi’nde göreve başlamadan önce Sağlık Bakanlığı Bakırköy Devlet Hastanesi’nde 1992-1993 yıllarında mecburi hizmetini yapmıştır.

Başhekim Yrd. Op. Dr. Sait Şirazi

Başhekim Yrd. Op. Dr. Sait Şirazi ise, 1979 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır. Surp Pırgiç Ermeni Hastenesinden önce sırasıyla;

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz & Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği (2004-2009)

Gelibolu Asker Hastanesi (2010-2011)

Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi (2011-2012)

Mardin Devlet Hastanesi (2011-2012)

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi (2011-2012)

Hospitalium Şişli Hastanesi (2012)’lerinde görev almıştır.