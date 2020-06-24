Mg ışpşmuzuz= nğ İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzezunjr Anüuçuğqndkrdzg ıuğr=r çşğndsnf fşğ< ındu, t Arduzeuznjr çcbmuhşı^ <puwrz arduzendkrdzzşğnd suizuütı I=k$ Uğsşzum Sş,uındğşuzr hubı+zrz! Anüuçuğqndkrdzg çcbmuhşır hubı+zg uwi uzüus wuzqzu, t auiıuındkşuz wuwızr çcrbmzşğtz^ zşğ=rz arduzendkşuzj suizuütı I=k$ Suüindı Uahuhr!
Sşğ uöüuwrz arduzeuznjtz zşği huımuxşlr fuiıum ndzr ustzndz mnpst uwz=u”z irğndu, nd üuzuauındu, I=k$ Sş,uındğşuzg! Uz 45 ıuğr hubı+zufuğu, t Arduzeuznjtz zşği^ 15 ıuğr şpu, t yn.-çcbmuhşı nd fşğ<rz 3^5 ıuğrzşğnd gzkuj=rz ul% Çcbmuhşı!
Uwi ynyn.ndkşuz işsrz fğuw uğşdbuındkrdz nd uxnp<ndkrdz mg supkşz= wuğüşlr I=k$ Sş,uındğşuzrz^ şd mg bznğaudnğşz= zuşd znğgzırğ çcbmuhşı^ zşğ=rz arduzendkşuzj suizuütı I=k$ Suüindı Uahuhg^ wu<npndkrdzzşğ mg supkşz= uznğ% uwi huıui.uzuınd hubı+zrz fğuw!
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