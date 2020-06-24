Yandaşın sırtı yere gelmiyor! Irkçılıktan ceza alan güreşçi Bakanlık müşaviri oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı. Erdoğan hayranı olan Kayaalp, Gezi direnişi sırasında attığı nefret suçu işleyen mesajı ile tepki çekmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

IRKÇILIKTAN MEN CEZASI ALDI

Gezi Parkı eylemleri sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda gösterilerin ‘Ermeni işi’ olduğunu savunan, Taksim’deki eylemlere katılanlara hakaretler yağdıran milli güreşçi Rıza Kayaalp, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından 6 ay müsabakalardan men edilmişti.

Gezi eylemlerinin ‘Ermeni işi’ olduğunu savunan, Taksim’deki eylemlere katılanlara hakarette bulunan tweetleri nedeniyle büyük tepki çeken milli güreşçi, Akdeniz Oyunları ’nın açılışında Türk bayrağını taşımıştı. Bunun üzerine Kayaalp, daha büyük bir tepki ile karşılaşmıştı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR

Kararnamede rektör atamaları da yer aldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

https://www.gercekgundem.com/siyaset/191404/yandasin-sirti-yere-gelmiyor-irkciliktan-ceza-alan-guresci-bakanlik-musaviri-oldu