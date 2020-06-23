PATRİKLİK MAKAMINDAN YENİ YAYIN

Coronavirus salgını günlerinde, Patriklik makamının Armaş Yayınları’nın 14. kitabı olarak Kd. Peder Drtad Uzunyan’ın “Hovhannes Sargavak Vartabed’in bibliyografyası ve öğretici eserleri” başlıklı tezi yayınlandı.

Kd. Peder Drtad, Kevorkyan Ruhban Okulu öğrenciliği döneminde hazırladığı bu çalışmayı Ruhban okulu yönetimine bitirme tezi olarak sunmuştu. Akademik bir çalışma olan kitap Başrahip Tatul Anuşyan’ın önsözü ile başlıyor.

Hacim olarak 16.50*23.50cm boyutlarındaki 160 sayfadan meydana gelen kitabın başında yazar, amacının Hovhannes Sargavak Vartabed hakkında özet bir araştırma olduğunu söylüyor. Ortaçağ’ın büyük yazarı olan Hovhannes Sargavak Vartabed’in öğretici eserlerinin Ermeni ruhani edebi mirasındaki önemli yerinin ve bu konuda kapsamlı bir çalışmanın olmadığını dikkate alarak işe girişen Kd. Peder Drtad, aynı zamanda onun kapsamlı bir bibliyografyasını da hazırlamaya çalışmıştır.

Hovhannes Sargavak Vartabed’in biyografisi ile başlayan araştırma, genel ve öğretici eserler hakkında çalışmalarla ve bibliyografyası ile devam etmekte, sonrasında ise, geniş bir bölümde öğretici eserlerinin orijinal metinlerini toplanmıştır.

Genel anlamda küçük hacimli, fakat akademik içerikli kitabın kapak tasarımını Krikor Sahakyan ve Aris Karafil hazırladılar.

Yayın sponsorluğunu üstelenen isimsiz hayırsever, eserin basımını merhum akrabalarına adadı.

Dileyenler, çalışma saatleri içerisinde, Patrikhane’den edinebilirler.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1559430350883509/?type=3&theater