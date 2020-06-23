BM İnsan Hakları Konseyi, Ermenistan’ın önerdiği “Soykırımların önleme kararını” kabul etti

22 Haziran’da BM İnsan Hakları Konseyi’nin 43. oturumunda Ermenistan’ın önerdiği “Soykırımların Önleme Kararı” (Resolution on prevention of genocide) kabul edildi.

2020 yılında Ermenistan’ın sunduğu yenilenmiş karar metninde, özellikle temel insan haklarının ve özgürlüklerinin yaygın olarak ihlal edildiği, etnik, ırk, ulusal veya dini azınlıkların hedef alındığı ülkelerde soykırım tehlikesinin büyük olduğu vurgulandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/23/BM-İnsan-Hakları-Konseyi-Ermenistan-Soykırım/186367